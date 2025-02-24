Инновационная программа AI-Sana охватит 100 тыс. студентов и даст им знания и навыки для внедрения ИИ в основные отрасли экономики. Проект направлен на поддержку молодых талантов и создание стартапов DeepTech. Программа разработана с участием ведущих мировых экспертов, отметил директор Департамента цифровизации и государственных услуг МНВО РК Нурсултан Махатов, передаёт BaigeNews.kz.

"Данная программа призвана изменить мышление студентов и преподавателей, способствуя переходу вузов от образовательного к научно-исследовательскому подходу. AI-Sana станет стратегическим инструментом для будущего развития, трамплином для инноваций и предпринимательства, а также идеологической основой для формирования стартап-нации со студенческих времен", - сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

Программа предполагает несколько этапов реализации.

"На нулевом этапе будут охвачены студенты по всем направлениям. Это основная базовая онлайн-программа "Введение в искусственный интеллект. Этот этап представляет собой начальный образовательный блок, доступный для всех желающих студентов. Ключевым моментом программы является то, что каждый этап подразумевает отбор и на следующем, первом, этапе планируется охватить 100 тыс. студентов. Это будет углубленный образовательный блок лекций, семинаров на базе вузов. На этом этапе программа сфокусирована на приобретении практических навыков в разработке проектов и отраслевых решений", - пояснил председатель Правления АО "Фонд науки" Камиль Акатов.

На следующих этапах будет проходить доработка и масштабирование проектов, их подготовка совместно с менторами к финансированию и выходу на рынок.

Программа будет запущена в ближайшее время и является бесплатной.