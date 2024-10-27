Появление "компаний-единорогов" в Казахстане прогнозируют в Силиконовой долине

Следующие 10-15 лет стоит ожидать рождения крупных "компаний-единорогов" — предприятий с выходом на мировой рынок и оценкой в сумму не менее миллиарда долларов из стран Центральной Евразии: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Грузии. Об этом заявили организаторы первой в истории Силиконовой̆ Долины технологической конференции Central Eurasia at Silicon Valley, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, в обсуждении принял участие и глава ведомства Жаслан Мадиев.

Мероприятие проходило в знаковом для американской Силиконовой долины месте - в зале Yerba Buena Arts Center, где когда-то основатель компании Apple Cтив Джобс впервые представил публике iPhone и iPad.

В конференции приняли участие ТОП 100 стартапов, предприниматели из региона, американские венчурные инвесторы, лидеры крупных компаний, представители организаций — технических гигантов из Кремниевой Долины, учащиеся и профессура ведущих американских университетов и многие другие. Мероприятие посетили 1500 участников, и выступили более 50 спикеров, в том числе высшие должностные лица правительств Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, генеральный директор Coursera Джефф Маджионкалда, основатель и партнер Unshackled Ventures Нитин Пачисия, а также представители Minerva University, профессор Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев, также профессоры университетов Беркли и другие эксперты.

Центральная Евразия — это процветающий регион с огромным нереализованным потенциалом, считают организаторы мероприятия. При общем населении в 100 млн человек и среднем возрасте 27 лет около 200 тыс человек ежегодно получают образование в области STEM (science, technology, education, mathematics). У региона есть все необходимое для развития tech-индустрии: университеты, стартап-экосистема, венчурные фонды и представители региона в Кремниевой Долине Silkroad Innovation Hub. За первый год работы хаб привлек 80 стартапов-резидентов, которые в свою очередь, привлекли более 30 млн долларов инвестиций.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев поделился цифрами.

"На долю Казахстана приходится 50% ВВП в Центральной Евразии. Он поделился успехами работы Правительства Республики в области инноваций: Казахстан находится на 10-м месте в индексе UN GLOBAL Online Services, на третьем месте среди стран Центральной и Южной Азии после Ирана и Индии в индексе Глобальных Инноваций. Он также привел в пример Astana Hub, который выбирают "декакорны" (стартапы с капитализацией больше 10 млрд долларов) и "единороги" в качестве регионального офиса. Сегодня там базируются Telegram, Epam, inDrive и другие крупные компании", — заявил Мадиев.

Он также рассказал о других инициативах Правительства Казахстана в области цифровизации — возможности получения визы цифрового кочевника, доступном интернете и других. Глава Минцифры называет следующей большой программой, намеченной на 2024-2029 годы, — развитие искусственного интеллекта, в частности — для госсектора и Национальный центр Alem.ai.

"В последнее время идет бурное развитие новых технологий, AI, блокчейн, gamedev(индустрия видеоигр), все это подстегивает рынок и предпринимателей, чтобы они создавали стартапы. Все видят успешные кейсы, что стартапы развиваются, привлекают венчурное финансирование, выходят на IPO и создаются мультимиллиардные компании. Я думаю, это является большой мотивацией для антрепренеров и стартаперов", — отметил министр.

Говоря о проблемах, стоящих перед предпринимателями из Казахстана, Мадиев отметил, что казахстанские инвесторы готовы вкладывать около 100-200 тыс. долларов на ранней стадии, но когда речь идет об уже более зрелой стадии, сложно найти 1-2 млн долларов инвестиций. Поэтому он считает, способствовать продвижению казахстанских стартапов зарубежом, в особенности, в Кремниевой Долине.

"Мы уверены, что в ближайшем будущем в нашем регионе появятся по-настоящему большие международные стартап компании единороги", — добавил Жаслан Мадиев.

Основатель Silkroad Innovation Hub Асет Абдуалиев отметил, что хотя в нашем регионе не так сильно развита стартап экосистема как в других странах, но сейчас они видят подъем стартап-экосистемы всего региона.

Напомним, Центральная Евразия, включающая в себя Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, представляет регион с населением более 100 миллионов человек, совокупным ВВП в $400 млрд и национальными резервами в $90 млрд. Регион также обладает 2% мировых запасов нефти и 7,5% мировых запасов природного газа.

Silkroad Innovation Hub был создан в 2023 году в американском Пало-Альто в США двумя основателями из Центральной Азии: Асетом Абдуалиевым из Казахстана и Асрором Арабджановым из Узбекистана. Организация поддерживает стартапы и предпринимателей выходцев из Центральной Евразии в поиске путей создания или расширения их предприятий в Кремниевой долине и на рынке США.