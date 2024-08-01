Техногенный характер землетрясения в Костанайской области не исключают в ДЧС

Костанайские службы по ЧС выясняют причину подземных толчков, которые произошли 27 июля в 21 километре от города Рудного, передает корреспондент BaigeNews.kz. Их интенсивность оценивается в 3,9 баллов. В ДЧС осторожно называют произошедшее "сейсмическим событием", которое подтвердили в республиканском институте геофизических исследований и национальном научном центре сейсмологических наблюдений при министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Сейсмическое событие зафиксировано всеми станциями сети Национального ядерного центра. Его энергетический класс 10.3, а глубина 10 км. Ближайшие к эпицентру станции - сейсмическая группа "Акбулак", которая размещена в Айтекебийском районе Актюбинской области, и трёхкомпонентная станция "Актюбинск". Расстояние до них составляет 440-460 км", - сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

При этом территория Костанайской области не относится к сейсмически активным регионам, и здесь не ожидается возникновения очагов землетрясений с интенсивностью более 5 баллов. Поэтому произошедшее в Рудном вызвало массу вопросов со стороны горожан. Но ни институт геофизических исследований, ни центр сейсмонаблюдений пока не могут назвать причину подземных толчков. Департамент по ЧС ждет от них соответствующего заключения. И не исключает, что произошедшее может быть результатом деятельности человека.

"Землетрясения имеют же не только природный характер. Они могут быть техногенными, вызванными деятельностью человека. То есть подземные толчки случаются и в результате подземных взрывов при закачивании в недра земли или, наоборот, при извлечении оттуда больших объемов воды, нефти и газа", - отметил заместитель начальника ДЧС региона Омиржан Тукушев.

Стоит отметить, что в Рудном с 1957 года работает Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение. Это крупнейшая в Казахстане фабрика по добыче и обогащению железных руд, работы в которой ведутся карьерным способом. Пользователи соцсетей предположили, что землетрясение – результат взрывов горных пород на территории предприятия. Но в департаменте по ЧС подчеркнули: они связывались с ССГПО после инцидента, и выяснилось, что работы в этот день не велись. Решающее слово теперь за учеными.

Однако подобные подземные толчки в Костанайской области фиксировались и ранее: в 2004 и в 2016 годах. Представители МЧС также направили запросы в научные центры страны, чтобы те пояснили, с чем были связаны прошлые землетрясения.

Удивил журналистов тот факт, что по результатам опросов ДЧС, проведенных в эпицентре землетрясения и в Рудном, никто из местных жителей сейсмическую активность не заметил. Тогда как социальные сети пестрили сообщениями от рудничан о подземных толчках. На линию 112 поступило четыре звонка от обеспокоенных граждан, но после приезда спасателей люди предположили, что, возможно, толчки связаны с ремонтными работами на инженерных коммуникациях. В ведомстве также не зафиксировали видимых повреждений зданий и сооружений, а потому подчеркнули, что говорить о специальных мероприятиях по гражданской защите пока рано. В ближайшее время планируется проведение заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, ДЧС вынесет на рассмотрение центральных госорганов вопрос создания сейсмической станции на территории области, а также предложит властям региона провести исследование земной коры на территории области.