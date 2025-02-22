В жару и в мороз Галина Толстокорова каждое утро поднимается по узкой железной лестнице в кабину башенного крана. Больше 40 лет она строит жилые дома, на ее глазах рос и менялся Павлодар. Почему не спешит на пенсию и что самое сложное в работе крановщика, Галина Толстокорова рассказала корреспонденту BaigeNews.kz.

Зимой рабочий день крановщицы начинается в 8 утра и заканчивается в 5-6 вечера. Вниз она спускается только в обед, почти 10 часов проводя в кабине.

"Я с детства не боюсь высоты. Для меня подняться в кабину, как вам ходить по земле. Зимой металл, конечно, скользкий и холодный, поэтому подниматься нужно аккуратно, не торопясь. Ну а летом – быстренько наверх, в кресло села и поехали", - рассказывает Галина Толстокорова.

Почти два десятка лет она работает на одном и том же кране. И для Галины это не просто многотонная железная машина, а почти живое существо.

"Машину надо любить, уважать и обращаться с ней, как с человеком, - говорит павлодарка. - На этом кране я работаю уже 19 лет. Он мне родной, мой кормилец, почти член семьи. Утром на кран поднимаюсь и обязательно с ним здороваюсь, когда спускаюсь вечером - прощаюсь. Если ругаюсь на него, обязательно что-то не так пойдет. Это как у каждого человека свой характер, так и у каждой машины он свой", - рассказывает крановщица.

Хрупкость металла

В городах стройка никогда не останавливается, поэтому работы у крановщиков хватает. На смену нужно выходить практически в любую погоду. Кран останавливают только если температура "за бортом" падает ниже 33 градусов.

"При сильном морозе металл становится хрупким. Это физика. Может запросто лопнуть трос или рельса. Все, что угодно, может произойти: даже башня может сломаться пополам. Поэтому, когда морозы опускаются ниже 30 градусов, работать становится опасно. Мы этого правила придерживаемся, потому что техника безопасности написана кровью", - рассказывает Галина Толстокорова.

Но не только мороз, но и сильный ветер может стать проблемой.

"Кран, на котором я сейчас работаю - КБ-405, выдерживает ветер до 20 метров в секунду. Если порывы ветра сильнее, кран может развернуть. Допустим, иду я с грузом, а кран как понесет, и ничего уже не сделаешь. А если резко развернуться в другую сторону, можно просто угробить машину", - объясняет Галина.

Такого стараются не допускать, но погода иногда преподносит неприятные сюрпризы. В один из рабочих дней, когда Галина находилась в кабине крана, поднялся шквальный ветер - почти 30 метров в секунду. Многотонную машину буквально потащило вперед. Напугало это даже бесстрашную павлодарскую крановщицу.

"Мы строили дом на улице Ломова, и у нас на путях стояли два крана. И вот один кран стоит, а мой кран на него летит. Я так кричала, что мужики внизу, где стояла БРУ, меня услышали. Они выскочили и под колеса подставили лопатки. Тогда я сильно испугалась: мало того, что сама могла пострадать, пострадала бы моя напарница. Это было очень страшно", - вспоминает Галина.

Но и забавных моментов за годы работы тоже было немало. Как и абсолютно неожиданных. Так, в один день работа на стройке встала из-за отключения света. Тогда один из строителей решил вдруг проявить инициативу и сломал стрелу башенного крана.

"На стройке всякие "приключения" бывают. Как-то мы строили панельный дом около "Квазара" и тут отключили свет. Я спустилась вниз, груз остался на весу. Тогда один мастер зачем-то решил смайновать (прим. – опустить) груз и согнул мне стрелу. Ее сняли, поставили новую, но дело это хлопотное", - вспоминает Галина Толстокорова.

Однако подобные ситуации – скорее исключение, чем правило.

Сплошная романтика

Профессия крановщика, несмотря на все трудности, не лишена романтики. Из кабины весь город как на ладони.

"Конечно, в нашей работе есть романтика. Ты же строишь свой родной город. Даешь людям крышу над головой. Я, например, помню все дома, которые построила. Это уже 19-й, - показывает Галина в сторону новостройки из оранжевого кирпича. - Когда я только начинала работать крановщицей, только центр Павлодара был застроен высотками. Уже потом город стал расти вширь и ввысь. Стал меняться. Сейчас Павлодар очень сильно разросся по сравнению с тем, что было 40 лет назад. Приятно знать, что я к этому причастна, что в этом есть и моя заслуга".

И хотя город растет, технологии строительства меняются, на многих павлодарских стройках до сих пор работают краны, собранные еще в советское время. Простые и надежные. Одним из таких как раз и управляет Галина.

"Мы работаем на кранах выпущенных в 80-е. Чем они отличатся от современных? В новых кабины более удобные, - объясняет наша героиня. – Смотрите, вот мой кран, он высотой 39 метров. Рядом стоит кареточный кран высотой 42 метра, на таких я тоже работала".

До начала работы

Прежде, чем начать работу, каждое утро Галина осматривает машину.

"Поднимаешься на портал и смотришь на состояние троса, на тормоза, колодки, нормально прижаты или нет. Потом обязательно надо проверить все механизмы в движении: грузовой, вира, майна (на профессиональном сленге крановщиков это означает поднимать и опускать), поворот. И сначала мне надо "раскрутить" кран, чтобы он нормально поворачивался, а потом начинаем работать. Это нужно, чтобы быть уверенной в машине", - говорит павлодарка.

И хотя машинист башенного крана считается мужской профессией, в основном работают здесь женщины. И так не только в Павлодаре. По всей стране, этими многотонными машинами управляют в основном женщины.

"У женщины лучше реакция, мы более терпеливые, целеустремленные. Даже когда я училась, у нас в группе из 29 человек был только один мальчик", - замечает Галина Толстокорова.

К слову, когда столько времени проводишь на работе, кабина крана становится вторым домом. Вот и Галина постаралась навести здесь уют.

"Хочется, чтобы в кабину подниматься было приятно. Поэтому и порядок поддерживаешь, и шторочки повесишь", - признается женщина.

Профессиональные "болячки"

Работа крановщика непростая. На них ответственность не только за ход стройки, но и за безопасность людей внизу. Связь со строителями Галина держит по рации.

Но самое сложное не переносить грузы и следить за строителями, а много часов сидеть в узком кресле. Как и в других специальностях, здесь есть свои профессиональные болезни. Эта работа бьет по суставам, страдает спина.

"Целый день сидеть по 10-12 часов - очень тяжело. Обязательно нужно двигаться, поэтому в обед я всегда спускаюсь вниз, чтобы размяться. Когда была помоложе, даже в обед не спускалась, но из-за этого стали болеть колени. А все потому, что такой физической нагрузки, как просто подняться наверх и спуститься, недостаточно. Если есть возможность, нужно подвигаться, суставы разработать", - говорит Галина.

При этом за здоровьем крановщикам важно следить: здесь нужны отличный слух и отличное зрение.

"Внизу люди как муравьи, но ты должен все хорошо видеть. От твоих действий зависят жизнь и здоровье других людей. Поэтому всегда нужно следить, чтобы никто под груз не подлез, чтобы все в касках были. Стройка есть стройка, не дай Бог, кирпич упадет. Когда с тяжелым грузом идешь (прим. – перемещаешь груз краном), сигналишь. Так что профессия у нас ответственная, зрение нужно хорошее. Единственное, с годами у многих на такой работе начинает развиваться дальнозоркость; когда вдали ты все видишь хорошо, а вблизи – нет. Считайте, профессиональное заболевание", - говорит Галина Толстокорова.

На кране она работает с 18 лет. А впервые поднялась в кабину еще раньше, совсем девчонкой. Кстати, Галина - не единственная в своей семье, кто выбрал профессию, связанную со строительством. Ее мама работала штукатуром, а отец – плотником.

"Мне было 14 лет, и мама мне сказала: "Хочешь романтики, тогда иди строй город. Учись управлять башенным краном". Ну я и пошла. Три года в училище, и вот с 18 лет по нынешний день работаю на башенном кране. А в кабину поднялась еще раньше, во время производственной практики. Мне тогда очень повезло с наставником, - вспоминает Галина Толстокорова. - Работа у нас не из легких, потому что под тобой люди, они не должны пострадать. Но я привыкла. Сейчас не представляю, как уйду на пенсию, что буду делать на заслуженном отдыхе".

Этой весной Галине исполнится 64 года. С возрастом многие задумываются о пенсии, однако наша героиня не спешит покидать профессию. Она считает, что пока есть силы и желание, стоит продолжать работать.

Когда возраст подошел, честно просидела месяц дома, но заскучала и вернулась на работу.

По стопам матери

Грузоподъемность крана, которым управляет Галина, - 10 тонн, на полный вылет – пять. Перегружать машину нельзя, иначе кран может упасть. Но опытные крановщики такого не допустят: они уже знают, сколько и какая плита весит, возьмет техника этот вес или нет.

"Бывает, идешь мимо чужой стройки, и глаза сами поворачиваются. Посматриваешь, как там работают, классно или не классно. Опыт и мастерство всегда видны. У нас как: важно, чтобы не было качки, чтобы груз не болтался. То есть вот он несет плиту, подвел ее, смайновал без качки, два человека ее просто придержали и положили плиту. Конечно, с годами многое делаешь на автомате, но сразу видно, как человек соображает. В голове крановщика всегда должен работать "компьютер", - уверена Галина Толстокорова.

Павлодарка признается: работу свою любит до сих пор. Причем ее история повторилась в детях. Старшая дочь Галины уже 18 лет работает на мостовых кранах на заводе. Сначала она отучилась на швею, но в этом деле себя не нашла и пришла за советом к маме. А потом пошла по ее стопам.

"На мостовых кранах высота меньше – всего 10-12 метров. Башенница у нас только я одна", - смеется Галина и сама же шутит, что на самом деле все крановщицы безбашенные.

Сейчас она работает в новом микрорайоне города, возводит девятиэтажку на "Достыке". И завтра ее снова ждет работа.

Фото: Александра Григорьева.