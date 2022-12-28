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70Фото: pixabay.com
Техничка из Арыси выиграла Bentley в конкурсе в соцсети
Жительница Арыси выиграла Bentley, приняв участие в конкурсе одного из блогеров в Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Как стало известно, женщина работает техничкой в акимате Арыси. Победителей выбирали в режиме реального времени методом генерирования случайных номеров.
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