Техничка из Арыси выиграла Bentley в конкурсе в соцсети

Фото: pixabay.com

Жительница Арыси выиграла Bentley, приняв участие в конкурсе одного из блогеров в Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Как стало известно, женщина работает техничкой в акимате Арыси. Победителей выбирали в режиме реального времени методом генерирования случайных номеров.