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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 21:49
70
Сегодня, 21:49
70
Фото: pixabay.com

Техничка из Арыси выиграла Bentley в конкурсе в соцсети

Жительница Арыси выиграла Bentley, приняв участие в конкурсе одного из блогеров в Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Как стало известно, женщина работает техничкой в акимате Арыси. Победителей выбирали в режиме реального времени методом генерирования случайных номеров.

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#конкурс #соцсети #Арысь
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:49
70
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