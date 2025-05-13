Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Правительстве прокомментировал законопроект о легализации промышленного выращивания конопли. По его словам, никаких злоупотреблений не должно быть, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил Султанов, речь идет исключительно о технической конопле с крайне низким или нулевым содержанием психоактивного вещества ТГК. Такие сорта не относятся к наркосодержащим и не могут быть использованы для производства наркотиков, в том числе и в медицинских целях.

"В ходе производства будут проводиться лабораторные исследования со стороны судебной экспертизы. Выращенный урожай будет находиться под регулировкой. При поступлении на переработку также будут проводиться лабораторные исследования со стороны службы судебной экспертизы. Ни одного грамма наркосодержащей конопли на производство не попадет. В ходе выращивания также со стороны органов внутренних дел будет проводиться контроль, браться в хаотичном порядке пробы. В случае выявления будет уничтожаться", - отметил вице-министр.

Он подчеркнул, что четырехступенчатая система контроля исключит возможность попадания наркосодержащих растений в оборот. Все лицензиаты будут строго проверяться, и при малейших нарушениях растения подлежат уничтожению. Территория будет под специальным охранным режимом, огорожена, охраняема.

Султанов также указал на экологическую и экономическую выгоду от производства технической конопли:

"Необходимо отметить, что во всем мире практика по производству и переработке технической конопли есть. Это очень хорошая, во-первых, экологическая сторона, потому что из нее производят бумагу. Она не желтеет. Производят другие виды бумаги. Допустим, защищенную, с высокой степенью защиты для производства документов, то есть там надо смотреть экологическую сторону", - сказал Султанов.

Отвечая на вопрос, чья это была инициатива, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров уточнил, что идея исходит от бизнеса.

"Нет, это никак не связано (прим. авт.: с предложением Дарига Назарбаевой). У нас инициаторы другие компании просто пришли. У нас много залежных земель. В Уалихановском районе СКО как раз хотим выращивать техническую коноплю. Компания заинтересовалась", - отметил министр.

Однако, по словам Сапарова, сроки пока остаются под вопросом: получится ли успеть до конца года, покажет время.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане могут легализовать определенные сорта конопли.