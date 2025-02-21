Технический сбой: казахстанским блогерам выставят новые уведомления по налогам
Блогерам перевыставят налоговые уведомления.
Сегодня, 16:39
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Сегодня, 16:39Сегодня, 16:39
48Фото: pixabay.com
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил о том, что 19 февраля проведён отзыв уведомлений по 93 блогерам на общую сумму 9,8 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Причиной тому стало возникновение технических сбоев в процессе их отправки и обработки.
В КГД отметили, что после устранения технической ошибки отозванные уведомления будут перевыставлены по 93 блогерам на те же суммы.
Ранее уведомления выставили по 594 блогерам на 53,3 млрд тенге.
Позже предпринимательница рассказала, как проходит налоговая проверка.
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