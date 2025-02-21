Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил о том, что 19 февраля проведён отзыв уведомлений по 93 блогерам на общую сумму 9,8 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной тому стало возникновение технических сбоев в процессе их отправки и обработки.

В КГД отметили, что после устранения технической ошибки отозванные уведомления будут перевыставлены по 93 блогерам на те же суммы.

Ранее уведомления выставили по 594 блогерам на 53,3 млрд тенге.

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