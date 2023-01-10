Технические условия газификации теперь можно получить онлайн

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АО "КазТрансГаз Аймак", дочерняя компания АО "НК "QazaqGaz", упростила получение технических условий для газификации. Теперь они выдаются бесплатно и онлайн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "Самрук-Казына".

"Технические условия – первый документ, который нужно получить при газификации. Теперь сделать это стало проще. Заявку на получение технических условий можно подать онлайн – в личном кабинете потребителя на сайте АО "КазТрансГаз Аймак" – www.ktga.kz, а также по адресам расположения производственных филиалов компании в регионах. После обработки заявки готовое техническое условие можно будет скачать по ссылке, полученной в виде SMS-сообщения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что технические условия выдаются бесплатно. В случае требования оплаты за их предоставление, а также иных фактов противоправных и коррупционных действий сотрудников компании казахстанцев просят сообщать в единый контактный центр по номеру 5169 или посредством Whatsapp/Telegram +7 777 121 26 26. Звонок по территории Республики Казахстан бесплатный.