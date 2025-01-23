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Technovation Girls Kazakhstan открывает набор менторов для нового сезона

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Technovation Girls Kazakhstan открывает набор менторов для нового сезона Сегодня, 11:47
Сегодня, 11:47
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Technovation Girls - программа, которая за восемь лет вдохновила более 2 000 казахстанских школьниц на создание инновационных решений для решения социальных проблем, объявляет о старте набора менторов для нового сезона.

Программа проводится при поддержке Yandex Qazaqstan, предоставляя участницам доступ к современным инструментам и знаниям, которые помогают им глубже понимать технологии и их применение для решения социальных вызовов. В рамках поддержки от Yandex Qazaqstan организуются интерактивные лекции и вебинары с участием практикующих экспертов, тренинги по командной работе и коммуникации. Эти мероприятия, доступные на казахском и русском языках, дают школьницам из всех регионов Казахстана возможность освоить ключевые навыки, необходимые для разработки и реализации успешных проектов.

В октябре 2024 года команда восьмилетних участниц из Казахстана завоевала награду "Technical Prize" на финале Technovation Girls Global Summit в Кремниевой долине, США. Их проект — мобильное приложение IHear, использующее искусственный интеллект для помощи детям с кохлеарными имплантами, — был признан одним из самых технически сильных решений.

Эти успехи стали возможны не только благодаря таланту девочек, но и усилиям их менторов. Менторы играют ключевую роль: они вдохновляют, поддерживают и помогают командам достигать результатов мирового уровня.

В новом сезоне лучшие проекты и их менторы получат уникальную возможность представить свои разработки в Кремниевой долине, США, на мировом финале программы.

Кто может стать ментором?

Мы приглашаем людей, готовых делиться опытом и вдохновлять школьниц, помогая им раскрыть свой потенциал.

  • Профессионалы в сферах IT, бизнеса, дизайна, педагогики и других отраслей.
  • Все, кто заинтересован в развитии технологий и предпринимательства у школьниц.
  • Опыт в разработке приложений или предпринимательстве приветствуется, но не обязателен.

Роль ментора

  • Руководство командой девочек на всех этапах разработки продукта: от идеи до готового приложения или AI-решения.
  • Обучение основам технологий, бизнес-планирования и навыкам презентации.
  • Помощь в создании решений для социальных проблем через технологии.
  • Создание безопасной, поддерживающей и мотивирующей атмосферы.

Почему стоит стать ментором?

  • Участие в программе мирового уровня и возможность представить Казахстан на глобальной арене.
  • Вклад в развитие молодых талантов и технологий в стране.
  • Личное и профессиональное развитие в роли наставника для команд.
  • Получение международного сертификата ментора.

Как подать заявку?

Рекомендуемая дата регистрации для менторов 27 января 2025 года . Чтобы стать частью программы, заполните заявку на сайте: technovation.kz.

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