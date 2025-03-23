Наурыз издавна символизирует гармонию человека с природой, ведь это время обновления и возрождения. Не случайно последний день Наурызнама – Тазарту күні – посвящен очищению. Экологические инициативы становятся неотъемлемой частью празднования этого дня: по всей стране прошли акции по озеленению, уборке территорий и экопросвещению. Подробнее о том, как казахстанцы объединяются ради защиты окружающей среды, в материале BaigeNews.kz.

Астана

22 марта столица Казахстана присоединилась к международной акции "Час Земли". В течение часа подсветка 50 знаковых объектов, включая резиденцию президента "Акорду", монумент "Байтерек" и театр "Астана Опера", была отключена.

Эта акция, инициированная Всемирным фондом дикой природы, ежегодно привлекает внимание к проблемам изменения климата и истощения природных ресурсов. Казахстан уже не первый год участвует в этой инициативе, и с каждым разом число поддержавших акцию растет. Жители Астаны активно обсуждали событие в социальных сетях, делясь фотографиями темных городских улиц и выражая поддержку экологическим проектам.

фото акимата Астаны

В Тазарту күні в Астане с раннего утра проводится механизированная уборка тротуаров и дорожных покрытий, где уже сошел снег. Рабочие убирают улицы и дворы от мусора. Вручную и при помощи техники очищается прибордюрная часть. Также силы коммунальщиков направлены на откачку талых вод.

К масштабной инициативе активно присоединились и жители города. В разных дворах горожане организовали субботники, убирали мусор, облагораживали детские площадки.

В поддержку этой инициативы коллективы Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева, театра "Жастар", Музыкального театра юного зрителя, Театра драмы и комедии имени А. Мамбетова, Театра кукол и других учреждений культуры столицы организовали субботники. В этот день более 600 деятелей культуры приняли участие в субботниках.

Также в этот день волонтеры молодежного ресурсного центра "Астана Жастары" оказали помощь одиноким пенсионерам, ветеранам, жителям из категорий СУСН и помогли убрать территории их дворов.

Алматинская область

22 марта на побережье Капчагайского водохранилища высадили 22 тысячи сосен. Эта акция стала частью масштабного проекта по озеленению региона и восстановлению его экосистем.

Организаторы мероприятия отмечают, что посадка деревьев способствует не только улучшению качества воздуха, но и снижению эрозии почвы и созданию благоприятной среды для животных и птиц.

фото акимат Алматинской области

К акции присоединились волонтеры, экологи и местные жители, которые своими руками высаживали молодые деревья, понимая важность каждого посаженного саженца.

В будущем планируется расширение этой инициативы и привлечение большего числа участников.

Кызылординская область

17 марта в Кызылординской области прошел массовый субботник.

фото акимат Кызылординской области

В эти дни дан старт проектам "Озеленение города Кызылорда" и "Зеленый пояс города Кызылорда". На производственную базу в областном центре доставлено 15 единиц техники. Еще 38 доставят в течение следующих двух недель.

Озеленение города предусматривает не только посадку деревьев, но и строительство ирригационной системы и создание соответствующей инфраструктуры.

Северо-Казахстанская область

18 марта в Петропавловске в рамках программы "Таза Қазақстан" прошли образовательные мероприятия для молодежи. Более 100 школьников и студентов приняли участие в интеллектуальных играх "Эко IQ: Таза Қазақстан" и "Эко-поколение".

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

Участники дискуссий предлагали свои идеи по улучшению экологической ситуации в регионе, обсуждали способы переработки отходов и делились личными примерами экологичных привычек.

Акмолинская область

В выходные акмолинцы организовали массовый субботник, где приняло участие порядка 10 тысяч человек. Жители 20 районов и городов региона присоединились к мероприятиям, убирая снег во дворах и вынося его за пределы своих участков. Самому младшему участнику субботника из Жаксынского района – Батыру всего 5 лет.

Фото: акимат Акмолинской области

Только в Кокшетау в рамках субботника коммунальными службами вывезено 9 тысяч кубических метров снега. Для проведения работ было задействовано 25 единиц спецтехники. Кроме того, в рамках противопаводковых мероприятий ТОО "КокшеТазалык" вывезено более 6,7 тысяч кубических метров снега.

Это делается для того, чтобы защитить населенные пункты от угрозы наступления большой воды. Ведь паводок прошлого года стал уроком для местных властей.

Улытауская область

В регионе масштабные субботники начались задолго до празднования Наурыза. Жители активно очищали улицы, парки и прибрежные зоны от бытовых отходов. Организаторы субботника отметили, что помимо уборки, участники обсуждали способы уменьшения загрязнения окружающей среды и важность раздельного сбора мусора.

20 марта в областном центре - Жезказгане - прошла акция "Жасыл желек". Активная молодежь провела посадку деревьев в центральной части города.

Фото: акимат области Улытау

В Сатпаеве прошла викторина "Земля – наш общий дом". В ней приняли участие активная молодежь, студенты колледжей, эковолонтеры. Мероприятие прошло в формате увлекательной игры, в которой участники проверили свои знания в области экологии, природы, климатических изменений и способов сохранения окружающей среды. Участники отвечали на разнообразные вопросы, интерактивные задания и узнали познавательные факты о нашей планете.

В молодежном ресурсном центре Жанааркинского района прошел круглый стол среди молодежи на тему "Экосана - елдің өркендеуіне жол!", посвященный вопросам устойчивого развития, экологической культуры и осознанного потребления. В ходе дискуссии участники рассмотрели современные экологические тренды и их влияние на общество, успешные инициативы по развитию экосознания.

В Каражале и Улытауском районе прошла акция "Чистый четверг", где приняли участие коммунальные службы, неравнодушные жители, активная молодежь данных регионов.

С начала реализации акции "Таза Қазақстан" в регионе в общей сложности в экологических акциях приняли участие более 148 тысяч человек, 1317 коллективов. Также было задействовано 1972 единицы специализированной техники, в результате вывезено 3457 тонн мусора, задействовано 264 предприятия и 224 социальных объекта.

Алматы

В Алматы 23 марта в рамках программы "Таза Қазақстан" и кампании "Алматы – наш общий дом" состоялась масштабная общегородская акция по очистке города - "Almaty Clean&Green". Это событие приурочено ко Дню чистоты Тазару күні, который отмечается в рамках празднования Наурызнама.

Более 50 тысяч горожан вышли на уборку и благоустройство территории – среди участников были сотрудники госорганов, депутаты, активисты, студенты, спортсмены и медийные личности.

Всем участникам предоставили необходимую экипировку и инвентарь.

Фото: акимат Алматы

Всего собрано около 8 тысяч кубометров мусора, который силами городского акимата был вывезен на полигон.

После уборки прошла развлекательная программа: викторины, конкурсы и соревнования по казахским национальным играм.

Также в рамках экоакции состоялась массовая посадка саженцев, в результате которой алматинцы высадили свыше 10 тысяч деревьев и кустарников таких пород, как яблоня, груша, вяз, акация, клен, ясень, во всех районах города.

Восточно-Казахстанская область

Сегодня в Усть-Каменогорске состоялась масштабная экологическая акция "Бұлақтың көзін ашу" в рамках дня "Тазару күні". Этот день направлен на привлечение внимания к вопросам экологии и стимулирование усилий государства в решении экологических проблем.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

Одной из ключевых традиций Наурыза считается очистка родников. Родники, питающие пробуждающуюся землю живительной влагой, символизируют приход весны и обновление природы. В этом году жители Усть-Каменогорска поддержали древний обычай, организовав уборку природных источников и прилегающих территорий.

Актюбинская область

В День очищения актюбинская молодежь провела уборку возле стелы "Қазақ халқына мың алғыс" и в Центральном парке, внося свой вклад в благоустройство города.

Фото: акимат Актюбинской области

В акции приняли участие специалисты областного и городского молодежных ресурсных центров, бойцы молодежного трудового отряда "Жасыл ел", представители молодежного движения "Эко культура", Альянс студентов Актобе и студенты Актюбинского политехнического колледжа – всего около 100 человек.

Кроме того, в День очищения молодежь из районов также провела субботники.

Западно-Казахстанская область

Масштабные субботники в честь Дня "Тазару" в рамках концепции "Наурызнама" и республиканской акции "Таза Қазақстан" прошли и в Уральске. Одним из ключевых мест, где проводилась уборка, стал сквер "Дружбы народов", расположенный в районе завода "Агрореммаш".

В уборке приняли участие более 59 тысяч горожан и порядка 1600 учреждений и предприятий. В рамках акции были убраны более 8 тысяч дворов, включая территории 1003 многоэтажных и 7 тысяч частных жилых домов. Активная работа проводилась по благоустройству 92 парков и скверов, высажено более 25 тысяч саженцев деревьев. Также отремонтировано свыше 2400 тротуарных плиток.

Фото: акимат Актюбинской области

Особое внимание уделено очистке территорий социальных объектов и культурного наследия. Убраны территории 489 социальных объектов и 127 памятников истории и культуры. Для проведения экологических мероприятий задействовано около 725 единиц техники, благодаря чему вывезено 24 700 тонн мусора.

Кроме того, в рамках борьбы с незаконными свалками, из 77 выявленных свалок ликвидировано 61, работа по устранению оставшихся 15 продолжается.

Шымкент

Шымкент тоже не остался в стороне от масштабной экологической акции, приуроченной ко Дню очищения. В новом развивающемся районе Шымкент-Сити была организована акция "Срубишь одно дерево – посади десять", в ходе которой жители высадили более 2600 саженцев деревьев чинар. Поддержав принцип "Пусть лучше от предков останется дерево, чем скот", в мероприятии приняли участие более 200 человек: горожане, общественные деятели, ветераны труда, волонтёры и активная молодёжь.

Фото: акимата Шымкента

Кроме того, в День очищения во всех районах Шымкента прошла экологическая акция "Чистый двор". В ней участвовали более 4 тысяч человек по всему городу, которые очистили от мусора дворы и улицы. Стволы деревьев побелили, сухие кустарники подрезали, привели в порядок дворы. Покрасили урны, ограждения и скамейки.

Напомним, 14 марта в Казахстане стартовала декада Наурызнама, посвященная празднованию Наурыз мейрамы. В течение этих 10 дней по всей республике прошли масштабные мероприятия в честь праздника – концерты, выставки, спектакли, творческие вечера и многое другое.