Прокуратура Ордабасинского района Туркестанской области выявила факт нарушения трудового законодательства в деятельности государственного предприятия "Таза су", которое не выплатило заработную плату 139 сотрудникам на сумму 14 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

После прокурорского вмешательства было внесено представление об устранении нарушений, и на сегодняшний день задолженность полностью погашена. Тем самым восстановлены права работников, а предприятие привлечено к административной ответственности.

Кроме того, руководитель "Таза су" привлечён к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.

"Прокуратура продолжает работу по защите трудовых прав граждан. Подобные факты будут находиться на постоянном контроле", — сообщили в надзорном органе.

Ранее депутат поднял вопрос о дисбалансе в оплате труда.