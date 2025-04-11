"Таза су" задолжала миллионы тенге десяткам сотрудников в Туркестанской области
В Туркестанской области погасили долг по зарплате перед 139 работниками.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура Ордабасинского района Туркестанской области выявила факт нарушения трудового законодательства в деятельности государственного предприятия "Таза су", которое не выплатило заработную плату 139 сотрудникам на сумму 14 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
После прокурорского вмешательства было внесено представление об устранении нарушений, и на сегодняшний день задолженность полностью погашена. Тем самым восстановлены права работников, а предприятие привлечено к административной ответственности.
Кроме того, руководитель "Таза су" привлечён к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
"Прокуратура продолжает работу по защите трудовых прав граждан. Подобные факты будут находиться на постоянном контроле", — сообщили в надзорном органе.
Ранее депутат поднял вопрос о дисбалансе в оплате труда.
Самое читаемое
- В Алматы малышей выбрасывали в коридор детсада в трусах
- Дженнифер Лопес выступит в Астане: известны цены на билеты
- Главу ещё одного благотворительного фонда задержали в Казахстане
- Минздрав начал проверку после смерти девочки от пневмонии в Костанае
- Мужчины напали на 9-летнего мальчика в Алматинской области