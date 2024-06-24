"Таза Қазақстан": В области Улытау прошла масштабная санитарная акция

В рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан" в области Улытау организованы масштабные мероприятия. Во всех городах и районах провели уборку территорий, передаёт BaigeNews.kz.

Главная цель акции – наряду с уборкой обратить внимание жителей на необходимость бережного отношения к окружающей среде.

"Все участники мероприятий проявили высокую активность. Трудовые отряды "Жасыл ел" также отличились своим энтузиазмом. Среди участников экологических мероприятий – представители местных исполнительных органов, общественных организаций, студенты, активисты и простые жители городов, районов", - сообщили в акимате региона.

Всего в акции задействовано более 2190 человек и 68 единиц спецтехники из 245 коллективов.

Вывезено более 70 тонн мусора.

По области очищено 483 двора, 24 парка и сквера, территории 61 историко-культурных памятника, охвачено 138 территорий социальных объектов.

В областном центре жители и трудовые коллективы очистили главные улицы, парки и скверы, ухаживали за зелёными насаждениями, приводили в порядок клумбы и газоны.

Трудовые коллективы Сатпаева провели уборку, покраску, побелку на территориях предприятий.

"В нашем городе существует давняя традиция проведения чистого четверга и субботников. Поэтому с начала акции "Таза Қазақстан" жители принимают активное участие в ней. И сегодня все трудовые коллективы, население поддержали нашу инициативу", - отметила председатель молодёжного движения “Жастар болашақ” Луиза Минбаева.

Жители Каражала также провели уборку в своих дворах и вывезли мусор с несанкционированных свалок на специальный полигон.

В Жанааркинском, Улытауском районах области экологическая акция прошла возле родников и на берегу рек. Жители Улытауского района провели работы по благоустройству территории вокруг родников "Күмісбұлақ", "Тасбұлақ", чтобы создать благоприятные условия для посетителей. Жанааркинцы очистили берег реки Сарысу от мусора и привели в порядок места для купания.

Также жильцы многоэтажек в городах привели в порядок свои дворы. Акцией руководили председатели КСК.

В рамках экологических акций ответственные специалисты акиматов городов и районов области проинспектировали санитарную чистоту на местных территориях. Провели беседу с владельцами объектов, которые не соблюдали правила благоустройства, предупредили о необходимости устранения недостатков в кратчайшие сроки. Поручено провести такие работы, как предварительная очистка зданий, благоустройство территорий. Кроме того, руководителям коммунальных учреждений даны поручения по очистке и уборке от мусора улиц, пешеходных дорожек и остановочных территорий городов-районов.