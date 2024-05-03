Таза Қазақстан: в Костанайской области возрождают фруктовые сады и очищают дачные массивы

Акция "Таза Қазақстан" проходит в Костанае. Экоактивисты возрождают фруктовые сады и помогают в очистке дачных массивов, пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.kz.

3 мая во всех районах и отдалённых населённых пунктах Костанайской области проводится единый день масштабной акции "Таза Қазақстан", инициированной главой государства.

В Фёдоровском районе в экологической акции единовременно принимают участие более 700 человек. Это работники сферы образования, культуры, здравоохранения, представители бизнес-сообщества, госслужащие, молодёжь, волонтёры, а также ветераны труда.

Жители района приступили к высадке зелёных насаждений - "Жасыл мекен".

С 2021 года Федоровский район славится собственным фруктовым садом общей площадью 1,3 гектара, созданным по просьбе сельчан. В этом году на территории сада планируют посадить 820 саженцев пирамидального тополя и 200 саженцев сосен и берёз.

За несколько лет молодой сад уже успел порадовать сельчан первыми плодами яблони, груши, облепихи и вишни. Поэтому в районе проводится системная работа по озеленению и благоустройству общественных пространств и мест рекреации для жителей.

"Три года назад по совместной инициативе акима района Тауба Исабаева и ветерана педагогического труда Сауле Нуркиной с участием молодёжи заложен фруктовый сад в селе Фёдоровка, высажено более 400 фруктовых деревьев. Эта работа продолжена. В селе Первомайка на территории 5 гектаров также восстановлен фруктовый сад, где высажено порядка 400 деревьев и кустарников: яблони, малина, груши, черника, крыжовник. В этом году для увеличения зелёных насаждений акиматом района предоставлен дополнительный земельный участок общей площадью 487 гектаров. Участок расположен на территории Коржинкольского сельского округа, на котором работы планирует проводить ТОО "Assyl Orman". В этом году предприятием будет охвачена площадь 12,5 гектара. Ведётся подготовка территории для посадки", - отметила руководитель отдела внутренней политики Федоровского района Инна Бекмухамбетова.

В работе по озеленению района участвуют не только экоактивисты, но и работники КГУ "Усаковское учреждение лесного хозяйства". Сначала года лесным хозяйством на территории района уже высажены сосны на 84 гектарах, а также берёзы - на 29 гектарах.

Кроме посадки деревьев, будет организована работа по поливу, подкормке и уходу с закреплением ответственных организаций.

В Костанайской области уделяется особое внимание увеличению зелёного фонда. Весной и осенью будет высажено порядка 10 тысяч саженцев.

В областном центре ведётся интенсивная работа по очистке территорий дачно-садоводческих обществ, пострадавших в результате недавних паводков.

Председатель садового общества "Дорожник" Валентина Райкова рассказала, что СО существует в регионе с 1968 года. Земля в пойме реки Тобол 56 лет назад была выделена работникам дорожного треста №3, оттого и имеет одноимённое название. Рядом развитая инфраструктура, люди могут жить в массивах круглый год.

"Здесь хороший микроклимат. Река делает изгиб, вдоль которого расположены садовые участки, из-за чего и был нанесён обществу большой материальный ущерб 6 апреля. Вода стояла 8 дней, общество полностью оказалось в плену стихии. Река нанесла на участки много мусора, камыша с поймы, подмыла деревья, и всё это образовало много мусора на участках, высотой в 1,5-2 метра. Такого масштаба подтоплений мы ранее не видели," - поделилась глава садоводческого общества.

Самостоятельно дачники не смогли справиться с грудой мусора, поэтому обратились за поддержкой к местным властям, курсантам Академии МВД РК, волонтёрам, неравнодушным гражданам. Собралось порядка 500 человек.

Теперь ведётся работа по очистке территорий от камыша и прочего мусора.

"Силами коммунальных служб, подрядных организаций и волонтёров с территории ранее подтопленных СО "Дорожник", "Мичуринец", "Садовод" вывезено около 7 тысяч кубометров мусора. В работах задействовано свыше 500 человек и порядка 40 различной единиц техники. Организован транспорт по развозке, предусмотрены перчатки и необходимый инвентарь, волонтёры обеспечены питанием", - отметили представители акимата Костаная.

Кроме того, пострадавшим оказывается всесторонняя помощь в получении социальных выплат и в возмещении нанесённого ущерба.