Таза Қазақстан: В Косшы молодёжь приняла участие в экоплоггинге

В городе Косшы на реке Саркырама в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" состоялся областной экоплоггинг, передаёт BaigeNews.kz.

Основная цель мероприятия - повышение экологической культуры жителей города и туристов, особенно молодёжи, популяризация ценностей патриотизма, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе концепции "Адал адам - Адал еңбек - Адал табыс".

В мероприятии активное участие приняли представители гражданского сектора, партии AMANAT, трудовых отрядов "Жасыл ел", депутаты городского маслихата, а также активная молодёжь, волонтёры.

Плоггинг объединяет в себе две современные тенденции: здоровый образ жизни и заботу об окружающей среде. От обычной пробежки он отличается тем, что с собой вы берёте пакет и собираете в него весь встречающийся по дороге мусор.

Участники экоплоггинга были разделены на две группы: одна группа после официального старта начала уборку мусора на берегу реки Саркырама, другая - вдоль трассы между Косшы и селом Тайтобе.

С момента старта экологической акции "Таза Қазақстан" по Акмолинской области охвачено более 550 населённых пунктов, вывезено 80 тысяч тонн мусора. Проведены работы по благоустройству территории историко-культурных памятников, высажено порядка 200 саженцев, произведена побелка насаждений, очищение от мусора окрестностей водоёмов, благоустроено 400 детских площадок, отремонтированы фасады жилых домов и общественных зданий.

Всего по области проведено порядка 3 500 разовых экологических мероприятий с участием около 500 тысяч человек.