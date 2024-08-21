"Таза Қазақстан": в городах и районах области Улытау прошли экологические мероприятия

21 августа в рамках общенациональной экологической программы "Таза Қазақстан" во всех городах и районах области Улытау прошли экологические акции по очистке территорий и общественных мест. Главная цель акции – наряду с уборкой территорий обратить внимание жителей на необходимость бережного отношения к окружающей среде, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятиях приняли участие все учреждения городов и районов области. Всего из 220 коллективов задействовано свыше 2 400 человек, 92 единиц спецтехники. По области вывезено свыше 315 тонн мусора.

В областном центре жители и трудовые коллективы очистили главные улицы, парки, скверы. Жители в этот день ухаживали за зелёными насаждениями, приводили в порядок клумбы и газоны.

"Таза Қазақстан" стала традицией, которая объединяет людей, даёт им ещё один повод сделать доброе и полезное дело, проявить свою заботу о природе, о своем родном городе", - отметила руководитель филиала Национальной сети волонтёров по области Улытау Акерке Ахметжанова.

Трудовые коллективы в Сатпаеве провели уборку, покраску, побелку на территориях производственных предприятий.

Жители Каражала навели порядок во дворах и вывезли мусор с несанкционированных свалок на специальный полигон.

В Жанааркинском, Улытауском районах области экологическая акция прошла возле родников и на берегу рек. Жители Улытауского района провели работы по благоустройству территории вокруг родников "Күмісбұлақ", "Тасбұлақ". Жанааркинцы очистили берег реки Сарысу от мусора и привели в порядок места для купания.

Ответственные специалисты акиматов городов и районов области проинспектировали санитарную чистоту на местных территориях. Провели беседу с владельцами объектов, которые не соблюдали правила благоустройства, предупредили о необходимости исправления недостатков в кратчайшие сроки.

Руководителям коммунальных учреждений даны поручения по очистке и уборке от мусора улиц, пешеходных дорожек и остановочных комплексов.

С начала программы "Таза Қазақстан", стартовавшей в апреле, в ней приняли участие более 128 тысяч жителей области, 1 317 коллективов. Было задействовано 1 291 единица специализированной техники, вывезено 2 591 тонна мусора, задействовано 264 предприятия и 224 социальных объекта.