Таза Қазақстан: В городах и районах области Абай проводят масштабнаую уборку

В области Абай активно проходит акция "Таза Қазақстан", направленная на улучшение экологической обстановки и привлечение общественного внимания к проблемам охраны окружающей среды. В рамках кампании в разных районах организуют мероприятия по очистке территорий, высадке деревьев и кустарников, а также благоустройству парков и скверов, передаёт BaigeNews.kz.

Акция "Таза Қазақстан" демонстрирует важность участия каждого гражданина в сохранении чистоты, вовлекая различные слои общества и привлекая внимание к необходимости охраны окружающей среды. По области проведено около 10 различных акций. Например, "Таза өлке", "Таза көше", "Давай сохраним природу", "Сохраним Жемчужину Бескарагая" и другие.

В Бескарагайском районе на озере Шошқалы проведена акция "Сохраним жемчужину Бескарагая", в которой приняли участие руководство района, известные спортсмены, молодые семьи, депутаты района, жители села, СМИ и волонтеры, а также отряд "Жасыл ел". В ходе мероприятия берег озера очищен от мусора, установлены контейнеры для отходов. Для торжественного открытия акции использовали 20 специально разработанных лозунгов, а участникам вручены специальные флажки. Всего в акции участвовали около 100 человек и 5 спецмашин.

Жители Курчатова приняли активное участие в эко-акции "Таза Қазақстан" под девизом "Сделай город чище!", в рамках которой убран детский парк "Буратино". В течение нескольких часов участники собрали мусор и выкосили траву.

В Аягозском районе, в рамках республиканской эко-акции, на территории "Питомник" также проведены работы по очистке от мусора. В мероприятии приняли участие более 40 молодых людей, что позволило собрать 37 мешков мусора и значительно улучшить состояние территории.

В селе Бородулиха Бородулихинского района прошла широкомасштабная акция, в результате которой очищен лесной массив, расположенный в центре села. В акции приняли участие местные жители, студенты, молодежь и бойцы отряда "Жасыл Ел". Собрано более 20 мешков мусора. В целом, с начала акции "Таза Қазақстан" в Бородулихинском районе вывезено на полигон ТБО 40 000 тонн мусора, посажено 1 500 деревьев и 20 850 кустарников. От мусора очищены пять водоемов, благоустроены 21 парк и сквер. Всего в субботниках приняли участие более 9 000 человек.

В Абайском районе в рамках республиканской экологической акции "Чистый Казахстан" организован субботник "Чистый парк" в центральном парке имени Абая. Более 150 сотрудников отделов, учреждений и активных сельских жителей привели в порядок территорию парка, очистив газон от мусора, листьев и сломанных веток, а также выпололи траву.

В целом в области Абай в рамках акции "Таза Қазақстан" приняли участие 88 200 человек. Акцию поддержали 3 596 организаций и учреждений, привлечено 2 041 единиц различной техники. Очищен 78 590 двор, на полигоны ТБО вывезено 47 590 тонны мусора. По региону убрано 239 парков и скверов, очищена и облагорожена территория у 252 памятников, отремонтировано 647 квадратных метра брусчатки.

За все время акции в регионе посажено 135 540 деревьев, 8 622 кустарника. Уборкой охвачено 1 035 социальных и 2 221 промышленных объектов. Охвачено также 852 водоема, включая искусственные – арыки и фонтаны.