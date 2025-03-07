С начала республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" сотрудники полиции выявили более 34 тысяч нарушений в Астане. Основное внимание уделяли незаконному выбросу мусора, сливу нечистот в неустановленных местах, а также другим нарушениям, связанным с загрязнением окружающей среды, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках акции выявлено более 34 тысяч административных правонарушений в сфере экологии. Привлечены к ответственности около 500 водителей грузового и ассенизаторского транспорта за незаконную выгрузку отходов. На днях в ходе мониторинга камер видеонаблюдения выявлены два грузовых автомобиля, водители которых сбросили мусор в несанкционированном месте. Транспортные средства задержаны, а нарушители привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 505 КоАП РК", - сообщили в департаменте полиции Астаны.

Рейды проходят совместно с акиматом города и "Единой справочной службой 109".