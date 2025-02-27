В рамках экологичекой программы "Таза Қазақстан" в Алатау Алматинской области провели круглый стол с участием общественных организаций. Цель мероприятия — преобразовать окружающую среду, сделав её более чистой и красивой, передаёт BaigeNews.kz.

Участники мероприятия сосредоточены на решении экологических вопросов и защите природы, что важно для создания комфортных условий для жизни и сохранения природных ресурсов для будущих поколений.

Тема круглого стола - "Чистота – ответственность каждого". Активно включились в мероприятие представители НПО, старейшины и молодёжь. Встречи помогают привлекать внимание к важности экологической ответственности и вдохновляют людей на регулярные усилия по поддержанию чистоты в своих населённых пунктах.

В поддержку программы "Таза Қазақстан" выступил председатель городского маслихата, член Ассамблеи народа Казахстана Роза Абилова.

"Таза Қазақстан" - это не только чистота и уборка. Программа имеет глубокий идеологический смысл. Чистота - это прежде всего внутреннее восприятие и отношение каждого гражданина", - подчеркнула она.

В ходе круглого стола участники обсудили актуальные проблемы экологии, такие как загрязнение воздуха, воды и почвы, а также возможные пути решения этих вопросов. Предложены шаги, включая развитие эко-образования, проведение субботников и озеленение территорий. Участники мероприятия выразили готовность активно участвовать в этих инициативах и продолжать работать на благо природы и общества.