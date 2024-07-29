"Таза Қазақстан": участники проекта Funny sport очистили территорию Центрального парка от мусора

В Центральном парке Астаны в рамках проекта Funny sport было организовано мероприятие "Су әлемі". Его участники по завершении акции очистили территорию от мусора и поддержали проект "Таза Қазақстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Всего на мероприятии в столице собралось более 600 участников, бесплатно было роздано около 150-200 водяных игрушек.

В завершение встречи молодёжь и подростки поддержали масштабную экоакцию "Таза Қазақстан. Астана - образец чистоты и порядка" и очистили территорию Центрального парка от мусора.

"На прошлой неделе мы запустили проект "Funny sport" в Астане. Наша главная цель - побудить жителей вести здоровый образ жизни. Все люди чувствуют необходимость заниматься спортом. Однако воли, дисциплины не хватает. На сегодняшнем мероприятии мы хотели показать, что спорт доступен, легок, интересен. В игре с брызгами воды каждый участник остается в движении, даже не осознавая, как прошло время. Кроме того, мы специально пригласили Диаса Абдрахманова, который очень популярен в социальных сетях среди молодежи по катанию на роликах. Его приезд также стал дополнительной мотивацией для жителей", - сказала организатор мероприятия Жамила Федосова.

"Благодаря таким уникальным событиям я знакомлюсь с парками, центрами нашего города. Несмотря на то, что летом у нас жарко, через стрельбу водой из игрушки я как будто окунулся в воду. Невероятные эмоции! Никто не остается в стороне. Нет слов, понравилось", - поделился своими впечатлениями 12-летний школьник Дастан Ильясов.

Напомним, с 20 июля по 25 августа по инициативе столичного Управления физической культуры и спорта в Астане проводится марафон спортивных и развлекательных мероприятий "Funny sport". Этот проект будет проходить каждую неделю по субботам и воскресеньям до конца августа.