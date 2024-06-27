"Таза Қазақстан": участники проекта AULAFIT поддержали экологическую акцию

В Астане продолжается социальный проект AULAFIT, позволяющий горожанам бесплатно во дворе заниматься спортом вместе с тренером. Сегодня участники проекта провели занятие в поддержку экоакции "Таза Қазақстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Собравшись утром, астанчане потренировались с оборудованием, необходимым для субботника.

"Проект стартовал четыре года назад и стал широко реализовываться во всех уголках страны. Горожане могут бесплатно и во дворе своего дома заниматься спортом вместе с тренером. Инструкторы ежедневно посещают дворы и проводят тренировки по командным играм, таким как футбол, баскетбол, волейбол, а также по общей физической подготовке. Возраст участников не ограничен. С сегодняшнего дня жители уберут свои дворы после тренировки в поддержку масштабной экологической акции "Таза Қазақстан". В дальнейшем эта тенденция будет продолжаться во всех дворах", - сообщил руководитель социального проекта AULAFIT Айтжан Мусин.

Социальный проект реализуется в 30 дворах столицы. В нём приняли участие уже более 3 тысяч горожан. Одна из них – 66-летняя Адилет Ералиева. Жительница столицы с начала проекта регулярно принимает участие в тренировках.

"Я участвую в утренних тренировках уже две недели. Очень крутой проект. Приходим сюда и делаем физические упражнения. Обычно мы не принимаем во внимание такие упражнения, сидя дома, хотя для здоровья важно заниматься спортом. Вот почему этот проект так полезен для таких пожилых, как мы. Мы все занимаемся спортом в течение часа утром и вечером. Наш тренер – культурный и вежливый парень. Он объясняет и учит нас, как правильно выполнять упражнения. Мы благодарим организаторов проекта и тренера", - сказала Адилет Ергалиева.

Жители столицы могут заниматься спортом бесплатно и напрямую с тренером каждый понедельник, среду и пятницу в 15 местах города, а во вторник, четверг и субботу – в 15 других дворах.

Тренировки для старшего поколения и детей проводятся с 6:00 до 10:00, а вечером с 17:00 - для детей 6-10 лет, в 18:00 – для детей 11-15 лет и в 19:00 – тренировки для молодёжи.

По понедельникам, средам и пятницам тренировки проходят по следующим адресам:

1. пр. Н. Тлендиева., 38;

2. Анет баба, 11-ЖК "Манхэттен";

3. пр. Ш. Айтматова, 60 ЖК "Мадрид";

4. ул. Сарыарка, 11;

5. пр. Кенесары, 64 ЖК "Дарын";

6.ул. Сыганак, 14 ЖК "Шығыс";

7. ул. С. Кубрина, 23/1 ЖК "Европейский";

8. пр. Улы дала, 31/1-ЖК "Алпамыс";

9. пр. Момышулы, 12 ЖК "Астана Меруерт";

10. ул. Туркестан, 10 ЖК "Көркем 2";

11.пр. Кошкарбаева, 45;

12. ул. Куйши Дина, 31 ЖК "Мирас";

13. ул. Сауран, 3/1 ЖК "Сармат 1";

14.пр. Мәңгілік ел, 19 ЖК "Айсанам";

15.пр. Кабанбай батыра, 59Б – ЖК "Будапешт".

Во вторник, четверг, субботу:

1.ул. с 303, дом 2;

2. пр. Ш. Айтматова, 36 ЖК "Жагалау";

3. Коргалжынское шоссе, 25 ЖК "Елорда 2020" ;

4.ул. Ш. Косшыгулулы, 20;

5. ул. Пушкина, 15 ЖК "Китайская стена";

6.ул. Ж. Молдагалиева, 6;

7.пр. С. Сейфуллина, 9 ЖК "Джунгарские ворота";

8.ул. Сарайшык, 34 ЖК "Дипломат";

9.пр. Кудайбердыулы, 5;

10. ул. Сауран, 5 ЖК "Градкомплекс 2";

11.пр. Кошкарбаева, 34 ЖК "Туркестан";

12.ул. Б. Майлина, 31 ЖК "Апато";

13. пр. Аль-Фараби, 34/3 ЖК "Nova City";

14. ул. Бейбарыс Султан, 11 ЖК "Qazanat River";

15.ул. Айнаколь, 60 ЖК "Барыс".