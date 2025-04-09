В рамках акции "Чистые берега" в южных регионах Казахстана и Мангистауской области собрали шесть тысяч тонн мусора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Экоакция направлена на уборку прибрежных зон рек, озёр, водохранилищ и других водоёмов. В ней приняли участие почти 43 тысячи человек - сотрудники государственных органов, предприятий, волонтёры и экоактивисты.

Общими усилиями очищено 1,5 тысячи гектаров земли.

Акция "Чистые берега" проводится в рамках Концепции развития экологической культуры "Таза Қазақстан".

Кроме того, в южных и западных регионах страны провели акцию "Зелёный двор". Высажены более 17 тысяч деревьев, кустарников и декоративных растений, а также установлены либо обновлены лавочки, клумбы и декоративные элементы.

Напомним, в Астане после масштабного празднования Наурыза прошла экологическая акция "Таза Қазақстан". Спортсмены, тренеры и неравнодушные жители столицы объединились, чтобы привести в порядок площадки, где проходили соревнования.