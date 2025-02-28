В Карагандинском исследовательском университете прошёл научно-образовательный конкурс "Безотходная технология", приуроченный к 100-летию со дня рождения Евнея Букетова и направленный на реализацию идеологемы "Таза Қазақстан", передаёт BaigeNews.kz\.

Это событие объединило студентов вузов и колледжей, представивших инновационные решения по сокращению отходов, их переработке и внедрению экологичных технологий в производство.

Современные вызовы требуют смелых решений, и студенческая молодёжь Караганды доказала, что готова не только размышлять об экологии, но и предлагать реальные механизмы изменений. Проекты, представленные в конкурсе охватывали широкий спектр вопросов: разработку новых методов переработки отходов, повторное использование ресурсов и внедрение альтернативных технологий утилизации.

Каждая работа отличалась научной глубиной, креативностью и практической направленностью. Особое внимание было уделено поиску эффективных способов минимизации отходов на различных этапах производства и в повседневной жизни.

Победителями конкурса "Безотходная технология" стали студенты Карагандинского индустриально-технологического колледжа. Они выиграли 25 000 тенге. ІІ место и приз 20 000 тенге поделили две команды: Карагандинский высший гуманитарный колледж и Карагандинский колледж транспортных технологий. ІІІ место и приз 15 000 тенге получили студенты Карагандинского университета и студенты химического факультета.

Всем участникам конкурса вручили сертификаты, подтверждающие их вклад в развитие экологических инициатив.