В Астане прошёл экологический субботник в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" и недели "Таза білім ордасы". Молодёжь столицы, поддержанная партией АМАНАТ, Ассамблеей народа Казахстана и движением "Жас Сарбаз", объединилась, чтобы сделать территорию Центра социального обслуживания "Шарапат" чище и уютнее для его жителей, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Около 50 активистов, среди которых молодежные лидеры и просто неравнодушные граждане, провели целый день на свежем воздухе: убрали мусор, озеленили территорию и ухаживали за растениями. Это не просто акция по очистке — это проявление уважения и заботы о пожилых людях, которые проживают в центре.

"Это мероприятие посвящено заботе о старшем поколении — ветеранах, тружениках тыла, тех, кто внес огромный вклад в развитие нашей страны. Подобные акции проходят на постоянной основе, и только с начала весны это уже третья или четвёртая инициатива. Мы стремимся не только озеленять и очищать общественные пространства, но и воспитывать у молодежи уважение к истории и тем, кто её создавал", — отметил ведущий специалист Управления по вопросам молодежной политики Алибек Жусупов.

Фото: акимат Астаны