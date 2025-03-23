Таза Қазақстан: спортсмены убрали мусор после массовых гуляний в Астане
После празднования Наурыза они привели в порядок площадки, где проходили соревнования.
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В Астане после масштабного празднования Наурыза прошла экологическая акция "Таза Қазақстан". Спортсмены, тренеры и неравнодушные жители столицы объединились, чтобы привести в порядок площадки, где проходили соревнования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
В роли организаторов уборки выступило столичное управление физической культуры и спорта.
"Эта инициатива — признак уважения к поддержанию чистоты окружающей среды. Спорт – это не только укрепление здоровья, это дисциплина и ответственность. Наши спортсмены, являясь примером, призывают молодежь беречь природу", — отметили организаторы.
"Таза Қазақстан" проходит каждый год и с каждым разом привлекает все больше участников. Важно не только праздновать, но и оставлять после себя порядок — с этим спортсмены справляются на отлично, отмечают участники.
Напомним, в Астане 21-22 марта с размахом отмечали Наурыз. В шести районах столицы прошли народные гуляния с концертами, спортивными состязаниями, ярмарками ремесленников и традиционными угощениями. Главные мероприятия развернулись на городской площади, у монументов "Қазақ елі" и "Байтерек", а также на территории EXPO и стадиона "Астана-Арена". Установлены юрты и фотозоны, звучала живая музыка.
На мероприятиях собрались тысячи жителей и туристов. Около двух тысяч человек участвовали в национальных спортивных соревнованиях: қазақша күрес, қой көтеру, асық ату, перетягивание каната и другие. Победителям вручали памятные призы.
В честь праздника в столице выступали звезды казахстанской эстрады: Абай Бегей, Алишер Каримов, Маржан Арапбаева, группа "Меломен", дуэт "Казакия" и другие. Концерты проходили на всех крупных локациях.
Гостей угощали наурыз-коже, баурсаками и пловом. В парке Гашыктар посольства соседних стран готовили свои национальные блюда.
На EXPO установили экоюрту с раздельным сбором мусора и AI-галереей будущего Казахстана. Горожане предлагали идеи по улучшению экологии.
Кроме того, в Доме дружбы прошел праздник АНК с театрализованными представлениями и культурной программой. Были также выставки, спектакли и творческие вечера в рамках "Наурызнама".
Празднование Наурыза в Астане объединило людей разных национальностей и возрастов, став ярким событием весны.
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