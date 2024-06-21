"Таза Қазақстан" продолжается в Туркестанской области

Республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан" идет полным ходом в Туркестанской области, передаёт BaigeNews. В рамках акции в Арыси прошел субботник, в котором приняли участие депутаты городских маслихатов, сотрудники государственных учреждений, представители трудовых коллективов, молодежь города. Экоактивисты побелили деревья и очистили обочины от сорняков.

Отметим, главная цель акции "Таза Қазақстан" - содержать родную землю в чистоте, не разбрасывать мусор, повышать экологическую грамотность среди населения, учить соблюдать экологическую культуру.

С начала акции "Таза Қазақстан" с апреля по Туркестанской области в более чем 2500 организациях образования области (1421 детский сад, 1052 школы, 50 колледжей) ведется работа, направленная на патриотизм, охрану природы, обучение населения не загрязнять окружающую среду с формированием экологической культуры. Проведено около 2000 открытых уроков, 650 встреч, 960 круглых столов, воспитывающих детей бережно относиться к природе.

В рамках экологической акции "Таза Қазақстан" на территории медицинских объектов области высажено 10 957 штук деревьев, произведена побелка 61 842 деревьев.

Также в соответствии с дорожной картой по организации работ по санитарной очистке территорий туристских объектов, расположенных на территории области, мавзолей Х.А.Ясави, городище Отырар, Мавзолей Укаш-ата, туристско-рекрационный центр "Шага", подземная пещера "Акмешит", мавзолей и родник "Домалак ана", мавзолеи Биби Мариям, Шахан были организованы акции по уборке в сакральных и исторических местах: мавзолеи Укаша Ата, Гаухар ана, здание музея Арыс, музей Шаммат Ишан, музей им. С.Ерубаева.

Кроме того, по инициативе волонтерских организаций Туркестанской области создано волонтерское объединение "Жас Түркістан", проведен коллективный тимбилдинг по акции "Бұл - сенің өңірің".

В рамках национального проекта "Taza Alem" по теме "Қоршаған ортаны таза ұстау - әрбір азаматтың борышы" молодые люди очищают реки и озера во время летнего купального сезона.

В рамках темы "Таза Жағажай", "Өз өмірің - өз қолыңда" в районах и городах области распространяются листовки для профилактики безопасности во время купального сезона. Молодые эковолонтеры приняли участие в конкурсе по очистке от мусора святых мест, рек и гор. Члены 11 региональных этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана, каждую субботу активно участвуют в экоакции.

В Сайрамском, Сауранском, Жетысайском, Мактаральском, Келесском, Толебийском районах, где проживает много этнических групп, молодежь Ассамблеи проводит плоггинги на тему "Бірлігіміз жарасқан".

А в Сайрамском районе реализуются проект по созданию "Ценных вещей из мусора". Общественное объединение "Generation" провело 36 совместных экологических акций с образовательными организациями Сайрамского района. В рамках данной акции было отправлено на переработку около 15 тонн вторичного сырья. При этом нет необходимости вывозить мусор в специальное место, мусороперерабатывающие компании сами занялись этим делом.

В поселке Ленгир Толебийского района для защиты почвенных вод и борьбы с эрозией почвы, планируется построить экотуалет для школы-интерната для детей-инвалидов.

В области в экологическом направлении работают 4 неправительственных организаций. Общественное объединение "Өгем" реализует новый проект по развитию эко-агротуризма в целях сохранения природы. В рамках этого проекта приехавшим в регион туристам были показаны мастер-классы по внедрению "зеленых" технологий в повседневную жизнь, а также 16 поездок на демо-зоны. Принят ряд мер по улучшению экологической обстановки региона за счет открытия источника энергии естественным путем. Общественные объединения "Огем", "ЭКО-Атамекен" провели 7 экоакций с целью охраны природы в Сайрам-Угемском, Каратауском заповедниках, внесли особый вклад в формирование экологической культуры местных жителей и туристов.

В дальнейшем АО "НК "Казавтожол" будет направлять владельцам автомобилей, проезжающих через пункты пропуска платных дорог, расположенных в районе Туркестанской области следующее SMS-сообщение: "Құрметті жол жүргізуші, тазалық сақтап, жол бойында қоқыс тастамауларыңызды сұраймыз! Бұл – біздің Қазақстан, бұл – Таза Қазақстан!".

По инициативе акима области Дархана Сатыбалды стартовал областной конкурс "Үлгілі ауыл". Это, в свою очередь, является продолжением экологической акции "Таза Қазақстан".

Конкурс состоит из двух этапов: 1 этап - районный, то есть в 15 районах и городах области созданы специальные комиссии для проведения районного этапа конкурса и принимаются документы до 1 сентября. Сёла-победители будут представлены в областную комиссию, где до 1 ноября определится победитель конкурса "Үлгілі ауыл".

Победившему призеру из сел, успешно осуществившему экологическую акцию, будет построен один социальный объект.

Уникальный проект продвигается в эфире телерны "TurkistanTV" через телепроект "Үлгілі аула".

Согласно поручению главы государства, работа в данном направлении будет продолжена не разовой акцией, а постоянно реализуемой работой по озеленению и благоустройству нашей страны.