405 мероприятий провели в республике с начала года в рамках инициативы "Таза Қазақстан". Итоги подвели в Минэкологии, передаёт BaigeNews.kz.

Среди реализованных акции: "Чистый город", "Таза аймақ", "Чистые берега", "Дерево для города", "Мөлдір бұлақ", Международный день птиц, "Час Земли" и другие.

Основные результаты:

Собрано более 121 тысячи тонн отходов;

Очищено около 584 тысяч гектаров территории;

Высажено свыше 1,7 миллиона саженцев деревьев;

Участие приняли около 1,4 миллиона человек, включая 82 тысячи волонтёров.

В рамках эко-часов в вузах и школах прошли лекции и экскурсии в лаборатории департаментов экологии, где более 5 000 студентов ознакомились с приборами экологического мониторинга.

При очистке водоёмов собрано 342 рыболовные сети, восстановлен 21 родник, школьниками установлено 1 982 скворечника.

С 21 по 23 апреля в Астане прошёл экофестиваль "Таза Қазақстан" с участием Главы государства. Выставку посетили более 1 500 человек, в том числе студенты столичных вузов и колледжей.

Для обратной связи с населением в рамках инициативы "Таза Қазақстан" продолжает работу чат-бот в Telegram, с помощью которого каждый гражданин может направить фото и геолокацию загрязнённой территории. Заявки автоматически направляются в ответственные органы для оперативного реагирования.

В систему уже поступило 18 322 заявки, из которых выполнены – 16 907. Наиболее активными пользователями чат-бота являются жители Алматы и Астаны, а также Туркестанской области.