Таза Қазақстан: Общегородской субботник объявили в Астане
Акимат призывает всех жителей присоединиться к уборке города.
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В ближайшие выходные, 26 апреля, в Астане состоится общегородской субботник в рамках экологической кампании "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
В ходе акции запланирована масштабная уборка столицы: от мусора очистят улицы, парки, скверы, дворы, а также прилегающие территории у магазинов, кафе и других объектов.
Акимат призывает предприятия, ОСИ (КСК), представителей малого и среднего бизнеса, волонтёров и всех неравнодушных жителей присоединиться к уборке города.
Кроме того, в рамках субботника планируется высадить более 1,4 тысячи деревьев и кустарников — это ещё один шаг к озеленению столицы.
Организаторы подчеркивают: главная цель мероприятия — привлечь внимание к важности чистоты в городе и развитию экологического сознания у граждан.
Принять участие в акции может любой желающий. Сбор участников — в 10:00.
Напомним, президент Казахстана призвал всех членов АНК активно участвовать в общенациональной кампании "Таза Қазақстан".
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