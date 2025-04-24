В ближайшие выходные, 26 апреля, в Астане состоится общегородской субботник в рамках экологической кампании "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

В ходе акции запланирована масштабная уборка столицы: от мусора очистят улицы, парки, скверы, дворы, а также прилегающие территории у магазинов, кафе и других объектов.

Акимат призывает предприятия, ОСИ (КСК), представителей малого и среднего бизнеса, волонтёров и всех неравнодушных жителей присоединиться к уборке города.

Кроме того, в рамках субботника планируется высадить более 1,4 тысячи деревьев и кустарников — это ещё один шаг к озеленению столицы.

Организаторы подчеркивают: главная цель мероприятия — привлечь внимание к важности чистоты в городе и развитию экологического сознания у граждан.

Принять участие в акции может любой желающий. Сбор участников — в 10:00.

Напомним, президент Казахстана призвал всех членов АНК активно участвовать в общенациональной кампании "Таза Қазақстан".