Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства рассказал о проведении экологической акции "Таза Қазақстан", передает BaigeNews.kz.

По его словам, в рамках инициативы в 2024 году был принят комплекс мер, которые привели к возрастанию ежегодных массовых экологических акций по уборке территорий

"По итогам 2024 года массовые экологические акции охватили 6,2 млн человек, которыми было собрано 1,1 млн тонн отходов, высажено порядка 1,6 млн деревьев. Эти результаты демонстрируют, что усилия, положенные в инициативе "Таза Қазақстан", поддерживаются на высоком уровне, становятся масштабнее и результативнее", - сказал министр.

Он добавил, что в регионах проведены такие мероприятия как: "Таза өлке", "Киелі мекен", "Жасыл аймақ", "Өнегелі ұрпақ"" "Мөлдір бұлақ".

Министр также сообщил, что чат-бот для участия в акции пользуется большой популярностью. Так, например, на 16 января поступило порядка 10 700 заявок, выполнены более 9 700. Наибольшее количество заявок поступает по категориям "Уборка территорий", "Благоустройство улиц", "Вывоз бытового мусора" и "Ремонт дорог".

К слову, в разрезе регионов наибольшее количество обращений поступает из Алматы, Астаны а также по Туркестанской области.