"Таза Қазақстан": молодёжь АНК посадила деревья в Астане

В рамках масштабной экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" представители молодёжного крыла Ассамблеи народа Казахстана посадили в столице деревья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Молодёжь АНК посадила порядка 100 саженцев ясеня и сосны.

"В этой акции, считаю, должен поучаствовать каждый гражданин, каждый житель города. Потому что за городом нужно ухаживать и проявлять заботу и о зелёных насаждениях, и о жизни в целом. Мы - всё, кто смог, выдвинули своих участников", - сообщила участник молодёжного движения АНК Елена Пескорская.

"Это очень хорошо влияет на состояние города, также это сплачивает команду. Мы с самого детства заботимся о состоянии города, поддерживаем чистоту", - говорит участница экоакции Елизавета Огай.

Активисты считают, что каждый житель должен задуматься об улучшении состояния экологии и окружающей среды и принимать участие экоакциях.

"Я считаю, что эта акция показывает и подает пример молодёжи. Считаю, что каждый должен начать хотя бы с посадки деревьев – такого маленького шажочка и делать постепенно что-то масштабное глобальное", - высказала мнение другая участница акции Алина Нургалиева.

До конца года в Астане планируют высадить более одного миллиона саженцев.