Таза Қазақстан: Молодежь области Абай объединяется ради чистоты и экологии

20 ноября стало значимой датой для учащихся и педагогов Семея и Курчатова. В этот день прошли несколько мероприятий, посвящённых актуальным вопросам чистоты городской среды и экологической ответственности, передаёт BaigeNews.kz.

В школе №39 города Семей состоялись дебаты на тему "Чистый Казахстан: Чистый город". Участниками стали учащиеся и преподаватели городских школ, а также представители общественных организаций. Целью дискуссии было не только обсуждение способов борьбы с вандализмом, но и воспитание у молодежи уважительного отношения к окружающей среде.

Руководитель общественного фонда "СоцКз" Адиль Кадыргалиев рассказал о методах предотвращения актов вандализма и укрепления экологической культуры.

"Чистота города — это отражение ответственности его жителей. Важно воспитывать уважение к общественному пространству и бережное отношение к природе", — отметил он.

Дебаты стали площадкой для обмена мнениями и выработки практических решений, таких как проведение экологических уроков, акции по уборке территорий и просветительская работа с молодежью.

В этот же день в городе Курчатов состоялся круглый стол "Жасыл аймақ", объединивший школьников, педагогов и представителей общественности для обсуждения сохранения зелёных зон и устойчивого развития региона. Участники представили инициативы по высадке деревьев, раздельному сбору отходов и созданию школьных экологических клубов.

Спикер мероприятия, исполняющая обязанности директора Молодежного ресурсного центра Айжан Мусатаева, отметила важность действий каждого человека.

"Каждое посаженное дерево и каждая правильно утилизированная бутылка — это шаг к большому будущему. Только совместными усилиями мы сможем сохранить экологический баланс", — говорит Айжан Мусатаева.

В ходе круглого стола определили ключевые направления работы, включая регулярные экологические акции и просветительские проекты для жителей региона.

Мероприятия показали, что молодежь области Абай активно включается в решение экологических проблем. Их идеи и действия вдохновляют, давая надежду на светлое будущее, где чистота и зелёные зоны станут нормой.