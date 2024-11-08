Таза Қазақстан: молодежь и эксперты в Мангистау обсудили актуальные экологические вызовы региона

8 ноября в Мангистауской области прошла встреча на тему "Таза Қазақстан: экологиялық мәдениет", организованная управлением внутренней политики Мангистауской области совместно с НПУ "Эко Мангистау", общественным фондом "Зеленая школаTAZA.LIKEE" и студентами кафедры. Местом проведения стал университет им. Ш. Есенова. В обсуждении приняли участие представители Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, департамента экологии МО, а также Управления энергетики и ЖКХ МО, передаёт BaigeNews.kz.

Цель мероприятия заключалась в повышении экологической культуры и осведомленности населения о важности охраны окружающей среды, формировании ответственного отношения к природным ресурсам и развитии сотрудничества между государственными органами и общественными организациями в вопросах экологии. Лекторы представили доклады, обсудили актуальные экологические вызовы региона, а также подчеркнули значимость подобных встреч для формирования экологически устойчивого общества. В ходе мероприятия спикеры акцентировали внимание на роли каждого в экологической повестке региона.

По словам директора НПУ "Эко Мангистау" Кирилла Осина, программа "Таза Қазақстан" — это не просто государственная инициатива, но и часть общей ответственности всех жителей за будущее. Он отметил, что решение проблем отходов и других экологических вопросов требует участия каждого — от государства и бизнеса до рядовых граждан. Осин подчеркнул, что программа "Таза Қазақстан" должна стать не только ориентиром, но и мотиватором для улучшения качества жизни и городской среды.

Директор фонда "Зеленая школа TAZA.LIKEE" Ирина Татиева добавила, что через их образовательные инициативы наблюдается положительная динамика в сознании людей. Татиева отметила, что зеленая школа активно занимается экологическим просвещением, организуя акции и программы для формирования осознанного общества, и выразила уверенность, что число ответственных граждан продолжает расти. По ее словам, это положительно сказывается на экологии региона, и она призвала государственные структуры и бизнес присоединиться к их усилиям.

Вопросы студентов и активное обсуждение стали важной частью встречи. Участники получили возможность задать вопросы спикерам и обсудить насущные экологические темы, что способствовало живому обмену мнениями и повышению интереса к экологической повестке.

Также, в рамках акции "Таза Қазақстан" в лицее №11 имени Туткабая Ашимбаева г. Актау состоялся открытый урок на тему "Адамқызметінің қоршаған ортаға әсері". Основнойцелью урока стало развитие у учащихся осознанного отношения к окружающей среде и понимания влияния человеческой деятельности на природу.

Как отметила учитель биологии, педагог-эксперт Балжан Манаева:

"Мы должны сраннего возраста прививать детям уважение к окружающей среде и формировать у них бережное отношение к экологии. Это основа для воспитания будущих поколений, которые будут заботиться о природе и принимать ответственные решения".

Педагог-модератор, учитель биологии Елдос Оразалин добавил:

"Экологическое сознание должно становиться неотъемлемой частью мировоззрения каждого ребенка. Чем раньше мы начнем прививать эти ценности, тем устойчивее и здоровее будет наша планета в будущем".

Стоит отметить, Лицей №11 имени Туткабая Ашимбаева в 2024-2025 учебном году стал победителем городского конкурса, заняв 1 место, а также был удостоен диплома 1 степени, кубка и денежного приза на областном конкурсе по теме "Табиғатпен үндес білім ұйымы". Эта награда была присуждена лицею благодаря поддержке Управления образования Мангистауской области и Отдела образования по городу Актау за вклад в развитие экологического образования.

Наряду с этим, в одной из школ Бейнеуского района состоялся межшкольный семинар на тему "Таза ой, таза іс – Таза Қазақстан", собравший около 200 учащихся. Кроме того, в Молодежном ресурсном центре прошел круглый стол на тему "Жастар және Экологиялық жауапкершілік" с участием 20-30 человек, где участники обсудили вопросы экологической ответственности молодежи.