Таза Қазақстан: миллионы участников и тонны мусора - как экопроект меняет страну
Уже год в стране проводится общереспубликанская акция "Таза Қазақстан".
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Акция "Таза Қазақстан" охватила все регионы страны и объединила свыше 6 миллионов человек. За год участники очистили сотни тысяч гектаров земли, ликвидировали тысячи свалок и посадили миллионы деревьев, превращая заботу об экологии в национальную традицию. О реализации инициативы сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай, передаёт BaigeNews.kz.
С апреля прошлого года в стране по инициативе Главы государства проводится общереспубликанская акция "Таза Қазақстан".
Значимый экологический и социальный проект получил широкий отклик у населения, прежде всего среди молодёжи. К нему присоединились все регионы. В стране проведено 183 экологических мероприятия, в которых участвовали более 6,2 млн человек, в том числе 229 тысяч волонтёров.
В результате собрано свыше 1,1 млн тонн мусора, высажено порядка 1,6 млн саженцев.
"Проект охватил широкий спектр мероприятий: уборка территорий и дворов ("Таза өлке", World Clean Up Day, "Өнегелі ұрпақ"); посадка зелёных насаждений ("Жасыл аймақ", Всеказахстанскиий день посадки леса), благоустройство историко-культурных памятников ("Киелі мекен"), а также очистка набережных рек, озёр и других водоёмов ("Мөлдір бұлақ", "Чистые берега"). Значимым достижением стало сокращение количества несанкционированных свалок. Если в 2018 году было выявлено 8,7 тысячи свалок и ликвидировано 57%, то в 2024 году зафиксировано порядка 4,8 тысячи свалок, из которых устранено уже 93%", - сообщил Руслан Желдибай.
В июне прошлого года запущен чат-бот @TazaQazBot, позволяющий гражданам сообщать о фактах нарушения экологического законодательства. С начала его работы поступило 15 806 заявок, из которых 14 417 исполнено, 302 находятся на рассмотрении.
В этом году мероприятия "Таза Қазақстан" уже стартовали в южных и западных регионах. Проведено 11 экологических акций, в которых приняло участие более 223 тысяч человек, в том числе свыше 11,6 тысячи волонтёров.
В результате собрано более 7,6 тысячи тонн мусора, очищено 385 тысяч гектаров территории и высажено порядка 74,1 тысячи зелёных насаждений.
"Несомненно, все эти цифры и достижения наглядно подтверждают значимость инициативы Президента. Как подчеркнул Глава государства, "Таза Қазақстан" – это не одноразовая акция. Она должна стать доброй традицией, изменить отношение наших соотечественников к окружающей среде, воспитать у подрастающего поколения заботу и любовь к родной земле", - отметил Желдибай.
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