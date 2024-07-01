"Таза Қазақстан": масштабная уборка прошла в области Абай

В рамках акции "Таза Қазақстан", инициированной Главой государства, во всех районах области прошла уборка, очистка улиц, вывоз мусора, очистка берегов водоемов. Также участники акции облагородили памятники, скверы и прочие места общего пользования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области Абай.

Проведено порядка 10 различных акций на территории всей области.

К примеру, в Бородулихинском районе участники акции собрали больше сотни мешков с мусором в ходе субботника. В уборке принимали участие не только простые граждане, но и депутаты районного маслихата, сотрудники ведомств и бойцы экологического отряда "Жасыл Ел".

В районе Мақаншы больше 100 человек вышли на уборку побережья озера Алаколь. Кроме того, в рамках акции в районе провели вывоз мусора на полигоны ТБО. В Семее проведена акция "Гүлдерөмір үшін", во время которой её участники высадили саженцы и цветы.

В Аягозском районе прошла уборка аллеи "Битан тау", в которой приняли участие порядка 40 молодых людей, которые внесли свой посильный вклад в сохранение чистоты и благоустройство.

Аналогичные работы провели и жители Бескарагайского района – здесь были убраны и очищены от мусора улицы, побелены деревья. В массовой акции приняли участие депутаты, жители села, спортсмены.

В городе Курчатов жители очистили побережье Иртыша от скопившегося там мусора. В акции принимали участие более 50 волонтеров. По итогам акции удалось собрать 25 мусорных мешков, которые вывезли на полигон ТБО.

Кроме того, в Бескарагайском районе проведена акция "Таза көше", в рамках которой прошла уборка и очистка улиц от мусора. В ней приняли участие порядка 100 человек.

В целом в области Абай, за время работы в рамках акции "Таза Қазақстан" в ней приняли участие 83 590 человек. Акцию поддержали 3 512 организаций и учреждений, привлечено 2 007 единиц различной техники. Очищен 65 171 двор, на полигоны ТБО вывезено 41 703 тонны мусора. По региону убрано 239 парков и скверов, очищена и облагорожена территория у 224 памятников, отремонтировано 603 квадратных метра брусчатки.

За все время акции в регионе посажено 135 540 деревьев, 8 622 кустарника. Уборкой охвачен 991 социальный объект и 2 203 промышленных объекта. Охвачено также 731 водоема, включая искусственные – арыки и фонтаны.