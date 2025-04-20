С 21 по 26 апреля по всей стране стартует масштабная тематическая неделя в рамках инициативы "Таза Қазақстан". Её цель — вдохновить казахстанцев на заботу о природе и развитие экологической культуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэкологии страны.

Начнётся всё с республиканского экофестиваля в Астане. В нём примут участие волонтёры, экоактивисты, стартаперы и представители крупных предприятий. Участники подведут итоги первого года реализации "Таза Қазақстан" и обсудят планы на будущее.

Во время фестиваля состоится торжественная церемония награждения победителей республиканских конкурсов: "Лучшее экологическое учреждение образования", "Зелёный университет", "Лучший эко-стартап" и конкурс детских рисунков о бережном отношении к воде.

Экологическую эстафету подхватят регионы. В течение недели в городах и сёлах пройдут сотни мероприятий — от уборки территорий до озеленения. Запланированы акции "Таза аймақ", "Чистые водоёмы", "Таза бейсенбі", "Киелі мекен", "Жасыл аймақ", "Мөлдір бұлақ" и другие.

Завершится неделя масштабным общенациональным субботником. В рамках акции по озеленению населённых пунктов будет высажено порядка 20 тысяч саженцев деревьев.

"С момента запуска инициативы "Таза Қазақстан" к ней присоединились более 6 миллионов человек — это почти каждый третий житель страны. За год планируется очистить ещё больше территорий, собрать тысячи тонн отходов и расширить участие казахстанцев в экологических мероприятиях", — отметили в Минэкологии.

Организаторы подчёркивают: "Таза Қазақстан" продолжит развиваться как постоянное движение. Его главная цель — не просто навести порядок, а сформировать ответственное отношение к природе, повысить уровень экологической грамотности и внедрять современные подходы к управлению природными ресурсами.