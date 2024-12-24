В этом году по всей стране стартовала общенациональная экологическая акция "Таза Қазақстан". Она объединила миллионы граждан ради экологического будущего. Акция охватила все регионы страны. Мероприятия проходили и в заповедниках и резерватах Казахстана. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

В Маркакольском заповеднике в этом году в рамках акции прошли два субботника. Участие в этом приняли школьники районов. Как рассказывает и.о начальника отдела науки информации, мониторинга и экологического просвещения Мансур Байбуров, с ребятами были проведены беседы о важности бережного отношения к окружающей среды. Также была рассказана история заповедника.

"В первом субботнике приняло участие около 50 школьников, которые с большим интересом узнали о нашем заповеднике и о тех усилиях, которые мы прилагаем для сохранения природы. Мы организовали для них увлекательную экскурсию, в ходе которой рассказали о разнообразии флоры и фауны нашего региона, а также о важности охраны окружающей среды. Школьники задавали множество вопросов, проявляя живой интерес к теме экологии и сохранения природных ресурсов, что свидетельствует о их стремлении узнать больше о мире, который их окружает", - говорит Мансур Байбуров.

Маркакольский заповедник основан в 1976 году. Флора включает более 700 видов высших растений. В фауне заповедника представлено 55 видов млекопитающих. Охраняет природные комплексы лугов и степей.

"Наш край славится своим богатым природным наследием, и мы стараемся донести до молодежи, насколько важно беречь его для будущих поколений. В сентябре мы вновь пригласили учеников, чтобы вместе провести еще один субботник в заповеднике. Это мероприятие не только способствовало улучшению состояния окружающей среды, но и укрепило связь между молодым поколением и природой, вдохновив их на дальнейшую активность в вопросах экологии. Кроме того, мы организовали различные образовательные активности, которые позволили школьникам не только поучаствовать в уборке, но и узнать о методах защиты окружающей среды, таких как сортировка отходов и устойчивое использование природных ресурсов. Мы уверены, что такие инициативы помогут воспитать новое поколение экологически сознательных граждан, готовых заботиться о нашей планете", - сказал Мансур Байбуров.

Фото: Маркакольского заповедника

Коргалжынский заповедник

Коргалжынский заповедник расположен в Центральной части Казахстана. Он создан в 1968 году для сохранения уникальных водно-болотных угодий, являющихся местом обитания фламинго, кудрявого пеликана и других птиц. Здесь обитают 365 видов птиц и 46 вида млекопитающих.

Как рассказывает заместитель директора заповедника Гульден Абдукенова рассказала о том, что в этом году в рамках акции в заповеднике были проведены различные мероприятия, включая День туризма, День окружающей среды и даже Фестиваль фламинго. На этих событиях участники имели возможность представить свои творческие работы, посвященные фламинго, включая рисунки и изделия ручной работы.

"Участники присылали свои рисунки, выполненные вручную, а также различные изделия из гипса, кожи и пластилина. Все это – результат их творческого подхода и стараний. Мы были рады видеть такое разнообразие ручных работ, которые отражают любовь к природе", – отметила Гульден Абдукенова.

Кроме того, в рамках экологических мероприятий проводились субботники. Участники активно принимали участие в уборке территории заповедника и посадке деревьев возле его здания.

В заповеднике подчёркивают, что в целом с большой серьезностью относятся к сохранению его уникальности.

"Как мы следим за чистотой? Мы выезжаем на территорию, так как основная работа проходит именно там. Осматриваем участки, чтобы выявить наличие мусора. Если находим его, то устраняем. Каждый отдел выезжает самостоятельно, и те, кто направляется на территорию, сразу собирают мусор и очищают нужные места", – говорит Гульден Абдукенова.

Всего в штате заповедника 64 сотрудника. И каждый из них ответственен за чистоту на природном объекте. У каждого специалиста — будь то орнитолог, териолог или ботаник — есть индивидуальный план работы. Они выезжают на объект два-три раза в неделю в соответствии с этими планами.

Фото: Коргалжынского заповедника

Летом у сотрудников проходят полевые работы, в ходе которых они собирают материалы. Зимой они, как правило, обрабатывают собранные данные и готовя годовой отчет.

"В нашем орнитологическом заповеднике должно быть как минимум два орнитолога. В настоящее время у нас только один. Мы обучали новых сотрудников в течение всего лета, объяснив им, как выполнять свои обязанности и заполнять необходимые карточки. Эти карточки содержат информацию о животных, птицах и растениях, и они затем передаются в базу данных. Кроме того, сотрудники также занимаются уборкой во время своих выездов. Они проверяют чистоту на территории и собирают мусор, если таковой обнаруживается", – говорит Гульден Абдукенова.

Заповедник привлекает множество туристов, которые приезжают полюбоваться фламинго, различными видами птиц и сайгаками. Зимой здесь проходят мероприятия по зимней рыбалке.

Хотя иногда посетители оставляют мусор, большинство из них осознают важность соблюдения порядка в заповедной зоне. Для этого им предоставляются памятки с рекомендациями.

"Мы всегда напоминаем нашим посетителям о важности бережного отношения к природе. В рамках акции "Таза Казахстан" мы рады, что у нас появилась возможность более активно обсуждать проблемы экологии и привлекать внимание к вопросам охраны окружающей среды. Это крайне важно для нашего общества, и мы гордимся тем, что в нашей стране проводятся такие мероприятия. Они не только способствуют повышению осведомленности о экологических проблемах, но и вдохновляют людей на действия, направленные на защиту природы. Мы призываем всех присоединиться к этой инициативе и внести свой вклад в сохранение нашей планеты для будущих поколений", - сказала Гульден Абдукенова.

Ранее BaigeNews.kz писал о том, как дети принимают участие в акции "Таза Қазақстан".