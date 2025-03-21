Спасатели МЧС Казахстана продолжают озеленять страну в рамках экологической акции "Таза Қазақстан", запущенной Главой государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Под руководством министра ЧС генерал-майора Чингиса Аринова по всему Казахстану идёт благоустройство территорий пожарных частей и спасательных подразделений.

С приходом тепла сотрудники центрального аппарата и территориальных подразделений высаживают деревья, продолжая традицию, начатую в прошлом году. Тогда спасатели посадили более 20 тысяч саженцев – ели, сосны, рябину, березу и липу.

В этом году экочеллендж получил новый импульс: в Алматы министр посадил молодые сосны, дав старт весеннему озеленению. В Алматинской области спасатели облагородили территорию оперативно-спасательного отряда.

В Жетісу акция прошла в рамках декады "Наурызнама". В Кызылординской области в честь Наурыза высадили ивы. В Мангистау спасатели привели в порядок клумбы и посадили деревья. В Туркестане и Шымкенте прошли субботники, посвященные озеленению.

Личный состав ДЧС Жамбылской области во главе с начальником, полковником Арманом Токановым посадили около 600 деревьев.

Большая часть из них – это виды, адаптированные к местному климату: карагач, сосна, клен, ясень, плодовые деревья и другие.

В МЧС отмечают, что посадка деревьев – это не просто акция, а важная экологическая миссия.