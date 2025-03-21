  • 21 Марта, 10:54
  • BAIGENEWS

Таза Қазақстан: как спасатели и пожарные озеленяют страну в честь Наурыза

В разные города республики Наурыз принёс не только радость, но и живые ростки, которые станут частью экологического наследия Казахстана.

Сегодня, 09:47
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МЧС РК Сегодня, 09:47
Сегодня, 09:47
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Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС Казахстана продолжают озеленять страну в рамках экологической акции "Таза Қазақстан", запущенной Главой государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Под руководством министра ЧС генерал-майора Чингиса Аринова по всему Казахстану идёт благоустройство территорий пожарных частей и спасательных подразделений. 

Таза Казахстан в Наурыз

посадка деревьев в Наурыз

С приходом тепла сотрудники центрального аппарата и территориальных подразделений высаживают деревья, продолжая традицию, начатую в прошлом году. Тогда спасатели посадили более 20 тысяч саженцев – ели, сосны, рябину, березу и липу. 

спасатели садят деревья

В этом году экочеллендж получил новый импульс: в Алматы министр посадил молодые сосны, дав старт весеннему озеленению. В Алматинской области спасатели облагородили территорию оперативно-спасательного отряда. 

В Жетісу акция прошла в рамках декады "Наурызнама". В Кызылординской области в честь Наурыза высадили ивы. В Мангистау спасатели привели в порядок клумбы и посадили деревья. В Туркестане и Шымкенте прошли субботники, посвященные озеленению. 

озеленение МЧС

Личный состав ДЧС Жамбылской области во главе с начальником, полковником Арманом Токановым посадили около 600 деревьев. 

Большая часть из них – это виды, адаптированные к местному климату: карагач, сосна, клен, ясень, плодовые деревья и другие.

В МЧС отмечают, что посадка деревьев – это не просто акция, а важная экологическая миссия. 

"Мы не только спасаем жизни, но и создаем зеленое будущее для наших детей. Каждое посаженное дерево – это вклад в чистый воздух, тень в жаркий день и символ преемственности поколений", – заявили в пресс-службе министерства. 

Видео: ДЧС Жамбылской области

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