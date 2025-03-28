Платформа "Таза Қазақстан" продолжает свою активную деятельность по улучшению экологической ситуации в стране. Особое внимание уделяется работе чат-бота "Таза Қазақстан", который стал важным инструментом взаимодействия с населением, передаёт BaigeNews.kz.

С момента запуска чат-бота было подано 1 598 заявок, из которых успешно выполнены 1 393, что составляет 87% от общего числа обращений. Это свидетельствует о высокой эффективности работы сервиса и оперативном реагировании на запросы граждан.

Средний рейтинг платформы составил 2,7 балла. При этом оценка работы в различных районах города варьируется:

район Байконур – 1,3 балла,

район Сарыарка – 1 балл,

район Есиль – 5 баллов,

район Алматы – 4 балла.

С начала работы чат-бота (с 1 июня 2024 года) общий рейтинг платформы вырос с 4,1 до 4,2 баллов. Работа по улучшению сервиса продолжается.

В рамках республиканской Концепции развития экологической культуры "Таза Қазақстан" на 2024-2029 годы разработан городской Региональный план действий, который был поддержан маслихатом 18 марта 2024 года. В текущем году предусмотрен ряд приоритетных мероприятий для улучшения экологической ситуации в стране.

Основные мероприятия 2024 года:

установка 364 камер фотовидеофиксации экологических правонарушений;

увеличение количества автоматизированных постов мониторинга атмосферного воздуха с 10 до 13;

реализация инфраструктурных проектов по сортировке и переработке отходов;

проведение экологических конкурсов ("Үлгілі аула", "Чистый район", "Мен зерттеушімін" и др.);

развитие движения эковолонтеров и поддержка соответствующих инициатив;

проведение традиционных общегородских субботников.

Целевые показатели до 2029 года:

увеличение доли переработки коммунальных отходов с 7,5% до 27%;

рост доли учащихся, вовлечённых в мероприятия по экологическому воспитанию, с 13% до 38%;

повышение уровня удовлетворённости граждан экологическим качеством жизни с 54,8% до 65,7%.

Итоги 2024 года:

В экологических акциях приняло участие более 477 тысяч горожан.

Вывезено 22,8 тысяч тонн мусора, задействовано 7,6 тысяч единиц спецтехники.

Ликвидировано 404 несанкционированные свалки (97% от общего числа в 414 объектов), вывезено 250 тысяч тонн мусора.

В информационную работу вовлечены более 60 интернет-ресурсов и 2 радио ("Қазақ радиолары", "Orda FM").

Опубликовано более 500 тысяч информационных материалов.

Реализация инициативы "Таза Қазақстан" продолжается и находится на особом контроле. Предстоит большая работа по улучшению экологической ситуации и повышению качества жизни граждан.