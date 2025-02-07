Экологические проблемы в Казахстане становятся всё острее: загрязнённый воздух, свалки, недостаток озеленения — всё это ухудшает качество жизни. Для решения этих вопросов в стране запущена программа "Таза Қазақстан", которая не только призывает людей к уборке, но и использует современные технологии для борьбы за чистоту. Как цифровые технологии стоят на страже экологии, читайте в обзоре BaigeNews.kz.

Одним из таких цифровых инструментов стал чат-бот @TazaQazBot. Этот цифровой инструмент помогает гражданам быстро сообщать о проблемах, связанных с экологией: мусоре, незаконных свалках, загрязнении воздуха, сломанных контейнерах, неубранных улицах и других нарушениях. Чат-бот работает в Telegram, что делает его доступным практически каждому жителю страны. Через него можно отправить фото, видео, геолокацию и текстовое описание проблемы. Все обращения автоматически фиксируются и передаются в соответствующие органы, ответственные за их решение.

Пользователь открывает чат-бот в Telegram, нажимает "Начать" и выбирает категорию проблемы, например, мусор во дворе, нелегальная свалка, загрязнение воздуха, сломанные контейнеры, неубранные улицы или разбитые дороги. Затем необходимо указать точное местоположение, бот предлагает отправить геометку. После этого пользователь может добавить фото или видео для подтверждения проблемы. После отправки заявки система регистрирует её и передаёт в администрацию города или соответствующую службу, которая отвечает за устранение нарушения.

В 2024 году с момента запуска чат-бота в него поступило 7 929 заявок от граждан. Из них 7 061 обращения уже решены, 168 находятся в процессе выполнения, 23 ещё обрабатываются, а 674 заявки отклонены по разным причинам, например, если проблема дублируется или уже решена. Больше всего заявок поступило от жителей крупных городов: Алматы – 2 014 заявок, Астана – 1 587 заявок, Карагандинская область – 757 заявок.

Чаще всего пользователи жалуются на мусор на улицах и во дворах – 2 142 обращения, проблемы с вывозом бытовых отходов – 668 обращений, плохое состояние улиц и дворов, например, грязь или упавшие деревья – 648 обращений, а также на разбитые дороги – 595 обращений. Чат-бот помогает не только фиксировать нарушения, но и ускоряет их устранение. Если раньше жители могли неделями ждать реакции от коммунальных служб, теперь заявку можно отправить в пару кликов, и ответственные организации обязаны на неё реагировать.

Главные преимущества чат-бота – это быстрое взаимодействие с государственными службами, простота использования, так как Telegram есть у большинства граждан, возможность отправлять фото- и видеодоказательства, что помогает добиться реакции на проблему, прозрачность, так как пользователи могут отслеживать статус своих обращений, а также охват всех регионов, так как бот работает по всему Казахстану.

Власти планируют расширить функционал бота, добавив возможность отслеживания решения проблемы в реальном времени, обратную связь от служб, чтобы пользователи могли видеть, какие меры предприняты, и интеграцию с другими сервисами, например, с мобильными приложениями по экологии. Чат-бот @TazaQazBot уже доказал свою эффективность, став одним из самых удобных инструментов для улучшения экологии в Казахстане. Если люди продолжат активно им пользоваться, а власти – своевременно реагировать, города страны станут чище, комфортнее и экологичнее.

Кроме этого, в стране устанавливаются датчики и камеры, которые следят за выбросами вредных веществ в атмосферу. Например, в Карагандинской области на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 уже работают такие системы АСМ-датчики, измеряющие уровень загрязняющих веществ и передающие данные в государственные органы. В будущем такие технологии появятся на всех крупных предприятиях, что поможет минимизировать вредные выбросы и улучшить качество воздуха.

Ещё одно инновационное решение, которое планируют внедрить — это фандоматы. Они принимают пластиковые бутылки, стекло и алюминиевые банки, а взамен начисляют бонусы или деньги. Такая система давно работает в Европе, и теперь она появится и в Казахстане. Также в городах установят экобоксы, куда можно будет сдавать батарейки, лампы и другую опасную электронику, что снизит уровень загрязнения почвы и воды.

Помимо технологических решений, в стране запущена "Концепция развития экологической культуры до 2029 года". Главная цель — научить людей бережно относиться к природе с помощью современных цифровых инструментов. В школах и университетах уже проходят эко-лекции, волонтёры участвуют в акциях по уборке и озеленению, а в будущем появятся мобильные приложения и онлайн-курсы, которые помогут гражданам сортировать мусор и узнавать больше о защите окружающей среды.

Дальнейшие планы включают расширение системы датчиков для контроля загрязнения, развитие программ по раздельному сбору мусора и масштабные акции по посадке деревьев и благоустройству территорий. Также разрабатывается единое цифровое пространство, где каждый сможет в режиме онлайн отслеживать экологическую ситуацию в своей области.