"Таза Қазақстан": дети стали активными участниками экоакции
Акция объединила более 5,83 миллиона человек.
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В этом году по всей стране стартовала общенациональная экологическая акция "Таза Казахстан". В регионах прошли мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации. Акция объединила более 5,83 миллиона человек. Её участниками были как взрослые, так и школьники и студенты. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.
Школьники активно принимали участие в акции "Таза Казахстан". Среди мероприятий были эко-акции, открытые уроки, мастер-классы и многое другое.
Например, в Мангистауской области прошла экологическая акция, организованная НПУ "ЭкоМангистау". Местом проведения стало живописное урочище Саура, расположенное вблизи Актау. Ребята занимались уборкой территории, сортировкой мусора.
Фото: Акимат Мангистауской области
В Карагандинской области школьники также поддержали акцию. В Сарани они очистили от мусора берег водохранилища у дамбы. В целом в экоакции "Молодежь за чистый Казахстан!" приняли участие 100 горожан.
Фото: акимат Карагандинской области
В области Абай прошло сразу несколько мероприятий, посвящённых актуальным вопросам чистоты городской среды и экологической ответственности. В Семее состоялись дебаты на тему "Чистый Казахстан". В Курчатове организовали круглый стол "Жасыл аймақ", объединивший школьников, педагогов и представителей общественности для обсуждения темы сохранения зелёных зон и устойчивого развития региона.
Фото: акимат области Абай
В Алматы в рамках программы "Таза Қазақстан" в Экохабе состоялся мастер-класс для детей с особыми потребностями. Они создали поделки из переработанных материалов и участвовали в росписи экосумок.
Фото: акимат города Алматы
В Северо-Казахстанской области школьники также поддержали акцию. Они не только приняли участие в субботнике, но и рассказали горожанам о вреде полиэтиленовых пакетов. Такие упаковки уносятся ветром и забивают сточные каналы, а также разлетаются в районе мусорных баков и попадают на территорию у жилых домов.
Фото: акимат СКО
В Западно-Казахстанской области у школьников также была возможность принять участие в акции. В регионе организовали субботник и марафон "Добрых дел". Дети помогли очистить от мусора русла рек и территории, пострадавшие от паводка.
Фото: акимат ЗКО
В Астане в рамках акции в 20 учебных заведениях выращивают фрукты и овощи. В школах столицы открыли теплицы. В школе-лицее №8, например, посажены огурцы, помидоры, болгарский перец и клубника.
Экологический проект в школе осуществляется под девизом "Забота об экологии, чистота начинается с тебя, твоего дома". В учебном заведении подчёркивают, что основная цель проекта - опыт участия детей в научных проектах и развитие у них навыков.
Как рассказывают в учебном заведении, школьники с энтузиазмом отнеслись к выращиванию овощей в теплице.
Проект по раздельному сбору мусора
Для того, что закрепить результат акции, утверждена "Концепция развития экологической культуры населения на 2024-2029 годы". Документ отражает ключевые направления экологической политики. Её приоритет - привлечение молодёжи к экологическим проектам.
Одним из таких примеров является участие в акции студентов Восточно-Казахстанского технического университета имени Даулета Серикбаева. Вуз организует раздельный сбор отходов, конкурсы по сбору макулатуры и пластика.
Студент Вячеслав Петров собрал станок по переработке пластиковых бутылок в филамент для 3D принтера. Аппарат создан по Open Source технологии, но все комплектующие подобраны самостоятельно, настройка и запуск в работу также проведены учащимся.
"Всё это известные технологии, их можно в Интернете найти. Но нужно разобраться, оборудование подобрать, собрать его, настроить, чтобы оно работало. Он создал такой станок, который нарезает бутылку в ленту, затем её переплавляет в филамент для 3D принтера. То есть пластиковая бутылка превращается в сырьё, из которого можно потом на 3D принтере напечатать уже какое-то новое изделие", - рассказала руководитель проекта Green Campus Ольга Петрова.
Фото: пресс-лужба ВКТУ
По её словам, в учебном заведении проводят много мероприятий, направленных на решение экологических проблем. Это проекты в сфере энергосбережения, ресурсосбережения, раздельного сбора.
"У нашего университета в целом такая политика. Конкретно по этому проекту – мы создали его чтобы поддержать раздельный сбор по пластику. Благодаря акции "Таза Казахстан" мы еще больше информируем, рассказываем об экологических достижениях. У нас больше возможности говорить об этом широкой аудитории. Важно, чтобы больше студентов знали о проекте, были в курсе, что пластиковые бутылки в общую кучу у нас не сдаются. Мы сортируем отходы, стремимся их переработать", - говорит руководитель.
Студенты планируют продолжать участвовать в подобных мероприятиях, тематических олимпиадах, субботниках, конкурсах.
"Таза Казахстан" - это символ нашего стремления к чистоте и порядку, заботе о природе и окружающем нас мире. ВКТУ выражает благодарность всем, кто присоединился к этому важному делу. Призываем всех не оставаться в стороне и активно участвовать в подобных инициативах. Только вместе можно добиться значимых изменений и сохранить нашу природу для будущих поколений", - заключила руководитель.
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