В рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан" в г.ороде Актобе состоялась акция по очистке дворов и придомовых территорий ветеранов труда от снега, передает BaigeNews.kz.

Мероприятие было организовано в целях поддержки областных ветеранов труда, продвижения идеи взаимопомощи, а также активного вовлечения представителей молодежи в решении социальных задач поставленных в общенациональной программе "Таза Қазақстан".

К мероприятию были приглашены видные представители молодёжных организаций области, экоактивисты и волонтеры.

Одним из таких представителей стала руководитель группы волонтеров – Жанерке Аманқызы Мирашова.

Она призвала молодых людей оказать посильную помощь ветеранам труда и внести свой вклад в формирование нового экологического самосознания казахстанцев.

"Основная цель мероприятия заключается в активном вовлечении молодых актюбинцевв решение значимых социальных задач, с акцентом на уважение к старшему поколению как одному из ключевых принципов наших национальных ценностей. Задача акции - не только улучшение экологической обстановки, но и формирование у молодёжи культуры социальной ответственности и активного участия в общественно значимых инициативах. Это событие станет ярким примером объединения усилий общества для создания более комфортной и гармоничной социальной среды", - подчеркнула Жанерке Аманқызы.

Также председатель комитета по делам молодёжи Казахско-Русского Международного университета – Али Тукашев поделился своим мнением относительно хода реализации общенациональной программы "Таза Қазақстан" в Актюбинской области. Он отметил:

"Только в этом году по области в рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан" было очищено более 100 тысяч дворов, благоустроено более 290 парков и скверов, восстановлено около 260 историко-культурных памятников, посажено более 350 тысяч саженцев. Благодаря усилиям всех неравнодушных жителей нашего региона, мы становимся свидетелями масштабных преобразований. Вместе мы сможем сделать наш регион процветающим!"

В завершение акции ветераны труда поблагодарили молодёжь за проявленное неравнодушие и активное участие, отметив важность взаимопомощи и поддержки старшего поколения. Они пожелали юным актюбинцам успехов в их дальнейших начинаниях и продолжении благородных дел. Участники акции, в свою очередь, выразили уверенность, что такие мероприятия должны стать традиционными, и в будущем к ним присоединится еще больше неравнодушных людей.

Они подчеркнули, что участие в подобных акциях не только способствует улучшению экологической ситуации в регионе, но и укрепляет дух общности и солидарности, важные для благополучия общества. Активисты и волонтеры уверены, что их усилия вдохновят другие поколения на активное участие в социальных инициативах и заботе о благосостоянии страны.