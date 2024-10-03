"Таза Қазақстан" будет продолжаться каждый год - Токаев

Касым-Жомарт Токаев назвал одной из важных ценностей заботу о своей стране, передаёт BaigeNews.

"Как вы знаете, я уделяю особое внимание вопросам экологии. В обществе должна укорениться культура чистоты. В этом году в стране стартовал проект "Таза Қазақстан". Это очень важная инициатива. В регионах проводятся масштабные экологические мероприятия. Результаты работы видны уже сейчас. Зарубежные гости отмечают исключительную чистоту в населенных пунктах нашей страны. Некоторые туристы в социальных сетях даже называют это примером для подражания. Конечно, хорошо, когда иностранцы позитивно отзываются о нас. Однако чистота нужна, прежде всего, нам самим", - сказал он.

По его словам, ее не достичь указом или распоряжением.

"Чистота должна сначала стать привычкой, а затем – характерной чертой нашего народа. Ведь одними из главных признаков цивилизованной страны являются чистота и порядок. Поэтому мероприятие "Таза Қазақстан" должно продолжаться в течение всего года – 12 месяцев. Вы приехали из разных отдаленных сел и районов. Пользуясь случаем, призываю всех общими силами поддержать акцию "Таза Қазақстан". Ни один населенный пункт не должен оставаться в стороне. Каждому городу и селу необходимо стать примером чистоты", - заявил президент.

Он отметил, что в нашей стране должны царить закон и порядок. Только тогда можно будет успешно проводить реформы и привлекать инвестиции в экономику.