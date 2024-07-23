"Таза Қазақстан": 300 тонн мусора вывезли из Туркестана

В Туркестане в рамках экоакции "Таза Қазақстан" прошла масштабная уборка территорий, передаёт BaigeNews.kz.

Экологическая акция "Қала тазалығы - перзенттік парызым" была организована в 10 секторах города: на территории мавзолея Х. А. Ясави, комплекса "Ханшайым плаза", городище Культобе, во дворах многоэтажных жилых домов №№36, 37, 38, 39, 40 микрорайона "Отырар", в парке "Женис", на улицах Алькожа ата, Алшын, Дастанова, Нахипова, Айтеке би, Мусрепова.

В субботнике приняло участие порядка 1 000 граждан, в том числе работники 18 учреждений, задействовано около 30 единиц техники. Горожане расчистили территории, провели работы по уходу за деревьями. В результате с улиц города вывезено около 300 тонн мусора.