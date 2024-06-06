"Таза Қазақстан": 12 тысяч активистов партии "AMANAT" приступили к уборке территорий от мусора

В рамках общенациональной инициативы президента "Таза Қазақстан" партия "AMANAT" запустила еженедельную экологическую акцию "Таза бейсенбі". Сегодня свыше 12 тысяч членов партии и активистов молодежного крыла "Жастар Рухы" вышли на уборку территории по всей республике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии "AMANAT".

Набережные рек, лесные массивы, промышленные зоны и придорожные территории. Члены партии "AMANAT" определили 460 подобных участков во всех регионах страны, чтобы провести там уборку. За один день в мероприятии приняло участие более 12 тысяч человек. В частности, в Астане партийцы привели в порядок заброшенный участок, который успел стать несанкционированным мусорным полигоном.

По словам Исполнительного секретаря партии "AMANAT" Даулета Карибек, партийная акция "Таза Бейсенбi" призвана сформировать качественно новое экологическое мышление и сознательное отношение граждан к окружающей среде.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев, дав старт общенациональному проекту "Таза Қазақстан", подчеркнул, что это не разовая акция, каждый дом, двор, жилой комплекс, парк и прочее не должны остаться без внимания. Члены партии "AMANAT" с первых дней активно подключились к данной кампании. Около 4 тысяч волонтеров "Жастар Рухы" помогали пострадавшим привести в порядок их дома после паводков. А сейчас на еженедельной основе мы будем организовывать уборку мусора на различных участках по всей стране. Для этого разработаны Карты загрязненных территорий. Если мы хотим, чтобы казахстанцы и будущие поколения могли потреблять натуральные продукты, дышать чистым воздухом и пить качественную воду, мы должны формировать экологическое сознание и культуру уже сейчас. И начинать нужно с себя. Поэтому мы призываем всех неравнодушных казахстанцев присоединиться к акции "Таза бейсенбі", – сказал он.

Так, предварительно были составлены карты загрязненных территорий населенных пунктов, на основании которых определены 460 участков по всей стране из придорожных территорий, промышленных зон, жилых кварталов, социальных объектов и многих других. Партийцы намерены проводить аналогичную уборку каждый четверг. При этом, речь идет не только о простой уборке мусора, за каждым участком будут закреплены депутаты маслихатов, активисты и руководители первичных партийных организаций. Они будут обеспечивать поддержание порядка и чистоты на закрепленных участках, а также решать вопросы, связанные с благоустройством и развитием инфраструктуры, таких как установка урн, озеленение территорий, ремонт дорог и тротуаров.

"Чистая страна – это не только там, где постоянно убираются, но и там, где не сорят. Кто, если не мы, когда, если не теперь? Это моя страна, это мой город, и я хочу, чтобы мои дети и внуки росли в чистой окружающей среде, дышали чистым воздухом, пили чистую воду", – считает активистка одной из партийных первичных организаций столицы Динара Мараткызы.

В целом, в рамках общенациональной акции "Таза Қазақстан" партией "AMANAT" инициирована работа по 5 направлениям:

нормотворческая деятельность в экологической сфере; экологическая акция "Таза Бейсенбі" с составлением карт загрязненных территорий в регионах; road-эстафета "Таза Қазақстан" для очистки придорожной территории трассы "Астана – Алматы"; общественная кампания по защите исторического, культурного и природного наследия от вандализма; зеленое волонтерство – создание экологического волонтерского движения.

Напомним, сразу по окончании острой фазы паводкового периода около 4 тысяч активистов "AMANAT" и волонтеров "Жастар Рухы" помогали пострадавшим привести в порядок их дома после наводнений. Все партийцы во всех регионах страны регулярно проводят уборку парков, скверов, дворов, занимаются очисткой историко-культурных и природных памятников, организуют субботники, посадку деревьев и другие мероприятия. Например, 27 апреля по всей стране партийцы высадили 55 тысяч деревьев, и это только за один день.

Также, решение экологических проблем является важным приоритетом в предвыборной программе партии "AMANAT". В рамках реализации предвыборных обещаний в прошлом году проведена посадка 302,7 млн деревьев на землях государственного лесного фонда. Кроме того, на 39 крупных промышленных предприятиях установлены автоматизированные системы мониторинга выбросов.

К 2027 году в рамках предвыборной программы партии планируется увеличить долю переработки и утилизации твердых бытовых отходов до 36%, восстановить экосистему реки Жайык, обеспечить стабильный приток воды в озеро Балхаш, внедрить индекс качества воздуха, снизить до 40% нормативы выбросов предприятий в загрязненных населенных пунктах, а также возвести 14 новых и реконструировать 16 действующих водохранилищ.