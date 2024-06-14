"Таза Казахстан": в Костанайской области прошли масштабные мероприятия

Экологические мероприятия собрали сотни участников, среди которых представители местных властей, общественных организаций, студенты, активисты и просто неравнодушные граждане. Всего состоялось более 20 различных акций, флешмобов и челленджей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Костанайской области.

В городе Костанай, к примеру, в рамках республиканской акции "Таза Казахстан" с размахом прошла молодежная экологическая акция "Чистые игры".

"Своей главной задачей сегодня, как, впрочем, и всегда мы ставили лишь одно - приобщить молодежь к экологическим инициативам и поддержать саму масштабную акцию. Ребятам-участникам очень понравилось. Думаю, у "Чистых игр" будет логическое продолжение. Уверен, подобные мероприятия способствуют не только улучшению экологической ситуации в родном городе, селе, но и способны формировать у жителей ответственное отношение к окружающей среде", - рассказал руководитель областного МРЦ Абай Дуйсеков.

В акции "Чистые игры" участие приняли бойцы молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел", сотрудники и волонтеры МРЦ, волонтеры представительства РОО "Ассамблея жастары" по Костанайской области и многие другие.

Эстафету по формированию общей экологической культуры среди населения поддержали и жители г. Аркалыка и Сарыкольского района. В центральном парке "Демалыс" сотрудники и волонтеры Аркалыкского МРЦ организовали флешмоб "Таза Аркалык".

В акцию с говорящим названием "Меньше мусора - меньше проблем" активно включились и сарыкольцы. Участники очистили от мусора места, где любят проводить время с семьей и друзьями - парки, скверы, прибрежную территорию.

"Его цель - привлечь внимание граждан к порядку, чтобы и в нашем районе и в нашей стране в целом повсеместно было чисто. Мы все - граждане Казахстана, и спортсмены Денисовского района не могли остаться в стороне от республиканской акции "Таза Казахстан". В секциях, к слову, с юных лет много внимания уделяется, в том числе, и экологическому воспитанию детей, тренеры прививают им чувство бережного отношения к Родине", - говорит руководитель отдела спорта Наталья Филатова.

В свою очередь, в Федоровском районе в рамках "Таза Казахстан" прошла акция "Самая чистая детская площадка", в результате которой молодежные организации и волонтеры благоустроили детские и спортивные площадки в селах.

"Всего за один день, взявшись дружно, нам удалось отремонтировать и покрасить тренажеры, установить новые скамейки и урны для мусора, - отметил директор КГУ "Молодежный ресурсный центр Федоровского района" Мусатафа Ахметчин.

Флешмоб "Жастар Таза Қазақстан үшін", посвященный вопросам экологии и охраны окружающей среды, прошел в Карабалыкском районе. Были организованы экологические квесты и конкурсы, в которых участники смогли продемонстрировать свои знания и умения в области экологии и охраны окружающей среды. Молодежи рассказали о важности сохранения чистоты и правильного обращения с отходами. Лекции включали в себя практические советы по сортировке мусора и уменьшению использования одноразовых пластиковых изделий.

А в Узункольском районе в День "Жасыл аймақ" зеленый пояс центрального парка пополнился 250 саженцами ценных пород деревьев. Финансовую поддержку этой экологической акции оказал директор ТОО "Ершовское-2" Сабит Агайдаров.

По словам главы сельского округа, в нынешнем году в Ершовке планируют установить еще одну детскую игровую площадку и конькобежный корт.

Следует отметить, что в текущем году на озеленение и благоустройство населенных пунктов выделено более 11 млрд тенге.

Планируется посадка более 130-ти тыс. саженцев, из них высажено более 51,4 тыс. саженцев. По итогам всех проведенных работ, обеспеченность уличным освещением составит 90%, установка ограждений в 108-ми селах, общей протяженностью 129 км.