"Таза Қазақстан": в Алматы улучшают зеленый фонд

Снос аварийных деревьев, представляющих угрозу безопасности, продолжается в Алматы.

В Алматы в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" продолжается активная работа по озеленению и улучшению экологической обстановки.

В городе произрастает около 4 миллионов деревьев, однако значительная их часть нуждается в замене: 485 тыс. деревьев являются спелыми и перестойными, а 84 тыс. классифицируются как аварийные. Эти деревья, в основном, сосредоточены в центральной части города и представляют угрозу для окружающей среды и безопасности жителей.

Для обеспечения безопасности и улучшения зеленого фонда разработан пятилетний план по сносу аварийных деревьев (разработан в 2022 году), согласно которого снос аварийных деревьев будет осуществляться ежегодно, с постепенным увеличением объемов. Так, в 2022 году в г.Алматы было вырублено 6,7 тыс. деревьев, в 2023-205 гг. планируется вырубка 17 тыс. деревьев ежегодно. В 2026 году планиуется снести 27 тыс. деревьев, представляющих опасность из-за аварийного состояния.

Для сохранения баланса зеленого фонда города компенсационная посадка деревьев в 10-кратном размере будет идти параллельно с вырубкой. В текущем году запланирована посадка 173 тыс. деревьев, к 2026 году — до 270 тыс. новых деревьев.

Также районными акиматами проводятся работы по санитарной обрезке деревьев. Данные меры не только повышают эстетическое и экологическое качество городской среды, но и играют ключевую роль в обеспечении безопасности и создании более комфортных условий для жителей.

Напомним, в преддверии Дня города в Алматы проходит Неделя чистоты. С 9 по 13 сентября в рамках городской кампании "Алматы – наш общий дом" и республиканской программы "Таза Қазақстан" продолжается масштабная работа по уборке улиц, дворовых территорий, фонтанов, набережных рек, парков, скверов и предгорий.

Полная версия плана мероприятий в честь празднования Дня города размещена на сайте almaty.kz (https://www.almaty.kz/den-goroda-almaty/), а также на официальных страницах в инстаграме городского акимата, управления культуры Алматы и районных акиматов. Могут быть незначительные изменения. Просим отслеживать информацию на официальных интернет-ресурсах акимата.

Стоит отметить, что экономика Алматы демонстрирует устойчивый рост. За полгода привлечено 715 млрд тенге инвестиций. С начала года создано свыше 32 тыс. новых рабочих мест. ВРП Алматы вырос на 4,7% в 2024 году. Объем инвестиций в основной капитал в Алматы вырос на 15,8%. С начала года было Almaty Business Development Company по развитию бизнеса города проведено более 14 тыс. консультаций, оказана помощь в получении 208 разрешительных документов, разработано 112 бизнес-планов, сопровождено до финансирования 37 проектов на 1,5 млрд тенге. ТОО "Компания по развитию бизнеса города Алматы "Almaty Business Development Company" является региональной организацией в области привлечения инвестиций и сопровождения инвесторов в городе Алматы.