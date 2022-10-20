Тайский спа-салон открыли за счёт государства в Кокшетау

Услуги тайского массажа стали доступны жителям Кокшетау благодаря в том числе господдержке бизнеса. Местный предприниматель приобрела здание в кредит, по которому оплачивает лишь 6 процентов, а разницу субсидирует государство.

Салон настоящего тайского массажа в Кокшетау открылся в конце июня этого года. Это первый в городе подобный салон. По словам администратора, записи закрываются на 80 процентов. Клиентов привлекают профессиональными мастерами из Тайланда и удачным местоположением – в самом центре города. Насколько важно финансировать подобные проекты, разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Здание салона предприниматель Мадина Досымова купила за 100 миллионов тенге. Она внесла 20 процентов предоплаты самостоятельно, остальную сумму оформили в кредит в банке под 14,75 процентов годовых сроком на пять лет. Причем бизнес-вуман оплачивает лишь 6 процентов кредита, а разницу субсидирует государство. Фонд развития предпринимательства "Даму" в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы также предоставил гарантию по кредиту в размере 50 процентов от суммы займа. Несмотря на государственную поддержку, предприниматели должны помнить, что кредиты – не гранты. Бизнесмены в конечном итоге сами несут все риски, государство лишь помогает с залогом и частичной оплатой процентов.

"Проект получил субсидирование ставки вознаграждения. Это значит, что государство берет на себя частично выплату процентов по кредиту, – пояснили в филиале фонда "Даму" по Акмолинской области. – Заемщик оплачивает только 6 процентов, остальное – "Даму". И по таким проектам у нас гарантия в размере пятидесяти процентов от суммы проекта. То есть если на него ушло 150 миллионов тенге, то половина этой суммы гарантируется фондом. Гарантия – это как залог. К примеру, здание приобретается за 60 миллионов, а залоговая стоимость оценивается только в 30. Тогда на недостающие 30 миллионов можно взять гарантию государства и полную сумму получить. Таким образом, клиенту самому необязательно залог искать. Когда он только начинает свое дело, у него залога еще нет. У нас много бизнес-проектов в аренде, они работают, а своего залога не имеют. Для таких предпринимателей гарантия государства – очень даже ценная помощь".

Еще одной приятной новостью для предпринимателей стало то, что в тяжелое время пандемии в программу субсидирования добавили все виды бизнеса.

"Субсидирование было в прошлом году. В 2020-21 годах в программу "ДКБ" "запустили" всех. Правительство приняло решение таким образом поддержать бизнес, независимо от приоритетности. Чтобы не загнулся во время пандемии. То есть субсидии и гарантии были для всех видов деятельности. В том числе и услуг", – отметили в региональном представительстве фонда.

Главная задача фонда "Даму" – увеличивать число субъектов малого и среднего бизнеса. Поэтому господдержку в виде субсидирования и гарантирования по-прежнему получают все виды деятельности, будь то производство, торговля или те же услуги. Этот принцип действует во всех регионах Акмолинской области – селах, районах, моногородах и городах, кроме Кокшетау и Косшы. В этих городах областного значения в приоритете стоит развитие промышленных секторов.

"В феврале 2022 года в программу внесли изменения, и с этого года мы вернулись к старым условиям: для Кокшетау и Косшы есть перечень видов экономической деятельности, там 63 позиции, по которым мы можем субсидировать и гарантировать. Для остальных населенных пунктов ограничений нет. То есть сегодня тот же салон тайского массажа в Кокшетау или Косшы получил бы отказ в субсидировании и гарантировании. Но вот если бы он был, допустим, в Макинске или Щучинске, – одобрили бы", – пояснили в "Даму".

Отметим, на сегодня в одной только Акмолинской области заключено 368 договоров субсидирования на общую сумму кредитования 15,25 миллиардов тенге. 367 из них – в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Один проект – по программе "Экономика простых вещей".