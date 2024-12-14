В индийском Солапуре завершился полуфинал турнира ITF W35 по теннису, в котором казахстанская спортсменка Жибек Куламбаева встретилась с тайкой Буньяви Тамчайват. В этом поединке за выход в финал Куламбаева потерпела поражение с результатом 1:6, 4:6, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.

Теннисистка из Таиланда с самого начала матча начала увеличивать свое преимущество, поведя 2:0 в личных встречах. Это поражение не позволило казахстанке пройти в финал турнира.

Следующим турниром для Жибек станет соревнование среди смешанных команд United Cup, которое пройдет в австралийском Перте. Куламбаева войдет в состав сборной Казахстана, где будет выступать в команде с Еленой Рыбакиной, Александром Шевченко и Дмитрием Попко.

Напомним, что в 1/4 финала турнира в Солапуре казахстанка одержала уверенную победу над латвийской теннисисткой Дианой Марцинкевич, разгромив её со счётом 6:0, 6:4.