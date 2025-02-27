Студент Назарбаев Университета, который стал свидетелем и разоблачителем инцидента с тайной съемкой девушек в женском туалете, заявил о давлении со стороны администрации вуза. Он обратился к общественности через социальные сети, заявив, что университет пытается заставить его замолчать после того, как его пост стал вирусным, передаёт BaigeNews.kz.

"NU пытается заставить меня замолчать после разоблачения студента, снимавшего девушек в туалете. Мой пост стал вирусным, и теперь меня вызывают на слушание за нарушение внутренних документов. Но мы знаем, что это не про документы, это про давление. Вместо защиты студентов NU запугивает тех, кто говорит правду", – написал студент.

Он подчеркнул, что важно, чтобы университет действительно разобрался с инцидентом, а не наказывал тех, кто освещает проблемы.

"Наказывать за освещение проблем – недопустимо. Если мы молчим сегодня, завтра это будет случаться с каждым", – добавил парень.

В ответ на это в пресс-службе Назарбаев Университета заявили, что университет "с максимальной ответственностью" относится к инциденту с видеозаписью в женской уборной, и в настоящее время проводится официальное расследование с участием правоохранительных органов.

Вуз отметил, что студент, причастный к записи, был исключен из кампуса, а также приняты меры для обеспечения безопасности на территории университета.

"Что касается заявления студента о якобы оказываемом на него давлении, то это недостоверная информация. Призываем также помнить об ответственности за распространение лживой информации", – говорится в официальном ответе вуза.

Ранее мы писали о том, что в социальных сетях распространилась информация о том, что студент Назарбаев Университета вел скрытую съемку в женском туалете. У него обнаружили 30 видеозаписей с разными пострадавшими.