Тайники с оружием изъял КНБ в двух регионах Казахстана

Сотрудники КНБ РК пресекли факты незаконного оборота оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Актюбинской области при обысках в доме одного из местных жителей изъята 21 единица огнестрельного оружия. Это два автомата Калашникова, восемь пистолетов, 11 ружей, а также светошумовая граната, дымовые шашки, рации и 581 боеприпас различного калибра.

Также в Алматы обнаружено два схрона с оружием.