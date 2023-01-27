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Тайник с похищенным в январских событиях оружием нашли в Таразе Сегодня, 22:39
127
Сегодня, 22:39
127

Тайник с похищенным в январских событиях оружием нашли в Таразе

Ещё один схрон с оружием, похищенным в ходе январских событий, обнаружили в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В массиве Арай в зарослях камыша найдено три единицы огнестрельного оружия: одноствольное гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT PS калибра 12 мм, похищенное из здания департамента полиции области, одноствольное гладкоствольное ружье Maverick калибра 12 мм, обрез одноствольного гладкоствольного ружья ИЖ-18 калибра 16 мм.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК - “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств”. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

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#оружие #январские события #Тараз
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:39
127
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